به گزارش خبرنگار مهر با وجود هشدارهای دادستانی تهران درباره لزوم حفظ آرامش روانی جامعه و مسئولیت رسانهها در انتشار اخبار، امروز برخی فعالان فضای مجازی و حتی بعضی وبسایتها با انتشار نرخهای غیرمتعارف و ارائه تارگتهای نجومی برای دلار، موجی از نگرانی و هیجان کاذب در بازار ارز ایجاد کردند.
به دنبال اطلاعیه اخیر دادستانی تهران مبنی بر تشکیل پرونده قضائی برای رسانهها و کانالهایی که با انتشار اخبار حساسیتبرانگیز آرامش روانی مردم را برهم میزنند، امروز در فضای مجازی شاهد گسترش رفتارهایی بودیم که مصداق بارز برهمزدن امنیت روانی بازار ارز به شمار میرود.
مشاهدات عینی خبرنگار مهر نشان میدهد شماری از کاربران و کانالها با انتشار پیشبینیهای غیرواقعی و اصطلاحاً «تارگتهای نجومی» برای دلار، زمینهساز التهاب و بیثباتی ذهنی فعالان اقتصادی شدند. همچنین، برخی وبسایتها برای دقایقی نرخهای غیرمتعارف ارز منتشر کردند که گرچه احتمال اختلال سیستمی یا نرمافزاری در این موضوع وجود دارد، اما نمیتوان از اثر روانی آن بر بازار و جامعه چشمپوشی کرد.
در همین حال، بازار تتر نیز شب گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرد؛ این رمزارز با جهشی هیجانی، در بازه ۱۰۸ تا ۱۱۴ هزار تومان معامله شد و پس از فروکش کردن هیجانات، اکنون در حدود ۱۱۱ هزار تومان قرار دارد. با وجود این کاهش نسبی، همچنان برخی افراد با هدف جلب توجه و افزایش بازدید، لایک و دنبالکننده، اقدام به انتشار اهداف قیمتی اغراقآمیز میکنند.
کارشناسان و نهادهای نظارتی تأکید دارند که در چنین شرایط حساس، مسئولیت اجتماعی رسانهها و کاربران فضای مجازی ایجاب میکند منافع عمومی جامعه و کشور بر منافع شخصی مقدم شمرده شود و استفاده ابزاری از بازار ارز برای جذب مخاطب نهتنها به ثبات اقتصادی آسیب میزند، بلکه میتواند پیامدهای روانی جدی برای آحاد جامعه ایجاد کند.
انتظار میرود دستگاه قضائی و سایر نهادهای ذیربط با برخورد قاطعانه، مانع تکرار چنین رفتارهایی شوند تا فضای عمومی بازار و جامعه در مسیر آرامش و شفافیت حرکت کند.
