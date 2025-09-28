تبریزی‏ ها بعد از سه دهه دوباره صاحب ارکستر بزرگ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، شاهرخ پناهی‏ فرد رهبر ارکستر بزرگ تبریز درباره راه ‏اندازی این مجموعه گفت: قبل از انقلاب ارکستر تبریز با عنوان ارکستر فرهنگ و هنر فعالیت می‏‌کرد و بعد از انقلاب این ارکستر تعطیل شد. پدرم از شاگردان اقبال آذر بود و در این ارکستر فعالیت می‏ کرد. در سال ۶۶ به پیشنهاد پدرم این ارکستر با عنوان گروه سرود تبریز دوباره تشکیل شد و رهبری آن را علی سلیمی برعهده گرفت. این گروه در سال ۶۷ مقام دوم جشنواره سراسری برائت را کسب کرد اما متاسفانه به دلیل نداشتن حمایت‏ های مالی مانند بسیاری دیگر از ارکسترها و گروه ‏های بزرگ منحل شد.

وی درباره تشکیل ارکستر بزرگ تبریز عنوان کرد: از آن سال به بعد چند مرتبه‏ ای تلاش شد تا تبریز دوباره صاحب یک ارکستر بزرگ شود ولی در عمل تلاش ‏ها به جایی نرسید. تا اینکه چند ماه قبل فراخوان تشکیل این ارکستر را منتشر کردیم و در آزمونی که از داوطبان به عمل آمد تعدادی نوازنده انتخاب کردیم؛ همچنین تعدادی از اساتید و مدرسان و موزیسین‏ هایی که در تبریز مشغول تدریس هستند نیز به این مجموعه اضافه شدند و در نهایت ارکستر بزرگ تبریز با حدود ۵۵ نوازنده تشکیل شد.

این موزیسین ادامه داد: تمرینات ارکستر از هفته دوم تیر ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و ما برای شروع کار سه قطعه «سیزه سلام گتیرمی شم»، «حیدربابا» و «تبریز» را در نظر گرفتیم. آهنگسازی ۲ قطعه از این قطعات از آثار زنده یاد علی سلیمی انتخاب شده و قطعه «تبریز» از ساخته خودم محسوب می‏ شود. اشعار این قطعات نیز از استاد شهریار و استاد محمود دست است. تنظیم قطعات را خودم انجام داده‏ ام و خوانندگی آثار را نیز محمدرضا جدیری، مسعود امیرسپهر و شهرام آبرومند بر عهده دارند.

پناهی‏ فرد درباره چالش‏ های پیش‏ روی این ارکستر گفت: ارکسترهای بزرگ همواره با مشکل مکان تمرین روبه‌رو هستند و اگر حمایت و همراهی مسئولان نباشد فعالیت این ارکسترها با مشکل جدی مواجه خواهد شد. خوشبختانه ما در تبریز این مشکل را نداشتیم و آقای امیر نصیربیگی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز سالن آمفی تئاتر این مجموعه را برای تمرین در اختیارمان قرار داد که جای قدردانی دارد.

وی درباره اولین حضور رسمی ارکستر بزرگ تبریز روی صحنه عنوان کرد: روز ۲۷ شهریور در کنگره شهریار در مرکز همایش‏ های خاوران روی صحنه رفتیم و روز ۲ مهر نیز در تالار وحدت دانشگاه تبریز به اجرای برنامه پرداختیم؛ این اولین حضور رسمی ارکستر بزرگ تبریز محسوب می‏‌شود و امیدواریم با حمایت‏ هایی که صورت می ‏گیرد بتوانیم برای مردم کشورمان و به خصوص برای تبریزی ‏های عزیز به اجرای قطعات ملی و آذربایجانی بپردازیم.

رهبر ارکستر بزرگ تبریز ادامه داد: این ارکستر در حال حاضر زیر نظر انجمن موسیقی آذربایجان شرقی فعالیت می ‏کند. غلامرضا میرزازاده به عنوان مدیر ارکستر، یاشار جوادپور سرپرست ارکستر، شهریار صدیق و سعید میرزازاده به عنوان مایستر تار و خودم به عنوان رهبر ارکستر بزرگ تبریز با این مجموعه همکاری می‏ کنیم. ما در این ارکستر ۵۵ نفره ترکیبی از سازهای ایرانی و آذربایجانی مانند سازهای تار، کمانچه، عود، تارباس، بالابان، قانون، پیانو، سازهای ضربی را گرد هم آورده ‏ایم. ما قصد داریم در ادامه مسیرمان از آثار آهنگسازان موسیقی ایرانی مانند همایون خرم و علی تجویدی در کنار آثار آهنگسازان آذربایجانی اجرا کنیم. ما در این ارکستر اعتقاد داریم که امروز بیشتر از گذشته برای نشان دادن فرهنگ و هویت موسیقی ملی و آذربایجانی باید تلاش کنیم و اگر امروز این مسئله را جدی نگیریم هویت موسیقایی ما به طور جدی تهدید خواهد شد.

پناهی فرد در بخش پایانی سخنانش عنوان کرد: اداره چنین ارکسترهای بزرگی هزینه ‏های بسیاری دارد و بدون حمایت مسئولان ادامه این مسیر ممکن نیست. شهرداری در مورد مکان تمرین به کمک کرده و ما امیدواریم که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در بحث بودجه و دستمزد نوازنده ‏ها از ارکستر بزرگ تبریز حمایت کند. همچنین این انتظار را داریم که صدا و سیمای استانی نیز از موسیقی و از این حرکت فرهنگی ارکستر بزرگ تبریز حمایت کند.