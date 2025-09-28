به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نمایشگاه ایران فارمای امسال با شعار «پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تأمین دارو» از دوم تا چهارم مهرماه در محل مصلای تهران برگزار شد. این رویداد پیشتاز در حوزه سلامت ایران، توانسته است مشارکت گستردهای از زنجیره تولید، تأمین و توزیع دارو، شرکتهای تولیدکننده تجهیزات، نهادهای تصمیمساز، سرمایهگذاران و شرکتهای دانشبنیان را جلب کند.
در این راستا و همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به همراه هیئت همراه، از این نمایشگاه بازدید کردند. این بازدید که با هدف تعامل بیشتر ستاد با شرکتهای خصوصی و بهویژه دانشبنیان در این صنعت انجام شد، نتایج مثبتی در راستای رویکرد حمایتی ستاد برای ارتقای سطح نوآوری در صنایع دارویی گیاهی و گسترش همکاریهای متقابل در پی داشت.
در حاشیه این بازدید، فرصتی فراهم آمد تا دبیر ستاد و هیئت همراه از نزدیک با چالشها و مشکلات برخی از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه صنایع دارویی و وابسته آشنا شوند. همچنین، با توضیحات ارائه شده توسط مسئولان ستاد، فعالان این حوزه نیز از پتانسیلها و ظرفیتهای حمایتی ستاد برای مرتفع کردن این چالشها آگاهی کسب کردند.
در جریان این بازدید، شماری از شرکتهای پیشرو و دانشبنیان در صنعت داروسازی گیاهی میزبان دبیر و هیئت همراه ستاد بودند.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی این ستاد گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، ایجاد بستر برای تعامل و همافزایی میان شرکتهای دانشبنیان و مراکز علمی و صنعتی است تا از طریق حمایتهای هدفمند، مسیر نوآوری در صنایع دارویی گیاهی تقویت شود.
رزمجویی همچنین پایداری، تابآوری و نوآوری در زنجیره تأمین دارو را از محورهای اساسی توسعه صنعت دارویی دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد که زنجیره تولید و تأمین دارو با تکیه بر نوآوری علمی و فناوریهای نوین تقویت شود تا ضمن پاسخ به نیازهای داخلی، سهم ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی نیز افزایش یابد.
به گفته دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در این مسیر، میتواند زمینهساز ارتقای تابآوری صنعت دارو و افزایش قدرت رقابتی آن در سطح جهانی باشد.
تولید فرآوردههای طبیعی دارویی و بهداشتی
شرکت «باریج اسانس» با بیش از ۴۰ سال تجربه، در زمینه تولید و تأمین مواد اولیه و فرآوردههای طبیعی دارویی (انسانی و دامپزشکی)، آرایشی بهداشتی، مکمل و غذایی فعالیت میکند و با تکیه بر تحقیق و توسعه مبتنی بر دانش روز، در راستای بهبود کیفیت زندگی و سلامت جامعه گام برمیدارد.
فرآوری و تولید عصارهها و اسانسهای گیاهی
مجموعه «پردیس عصاره ترشیز» با حدود ۲۰ سال سابقه، در زمینه کشت، فرآوری و تجارت مواد گیاهی و همچنین تولید انواع عصاره، اسانس، طعمدهنده و رایحه تخصص دارد. این شرکت با کنترل کامل زنجیره تأمین از کشت تا برداشت و با استفاده از تکنولوژی و دانش اروپایی، کیفیت بالای محصولات خود را تضمین میکند.
تولید و صادرات داروهای گیاهی دانشبنیان
شرکت «خرمان» با تجربهای طولانی، جایگاه نخست بازار در عرضه و تولید داروهای گیاهی را هدفگذاری کرده و سرآمدی در عرصه تولید و صادرات محصولات دانشبنیان دارویی در ایران و منطقه، منطبق با استانداردهای ملی و بینالمللی را دنبال میکند.
تأمین مواد اولیه و فرآوردههای دارویی گیاهی
مجموعه «داروسازی گیاه اسانس» با حدود ۲۵ سال تجربه، فعالیت خود را با تولید عرقیات گیاهی آغاز کرد و امروز با تولید بیش از ۱۰۰ نوع اسانس و عصاره و بیش از ۵۰ قلم فرآورده دارویی، یکی از تأمینکنندگان اصلی مواد اولیه برای شرکتهای دارویی، آرایشی بهداشتی و غذایی کشور است.
تولید انواع داروهای طبیعی، مکمل و شیمیایی
شرکت «سیمرغ دارو» با بیش از ۱۵ سال سابقه، تولیدکننده داروهای طبیعی، مکملها و داروهای شیمیایی در اشکال مختلف دارویی است. فرمولاسیون محصولات در این شرکت با پیشرفتهترین روشهای آزمایشگاهی کنترل میشود تا کیفیتی قابل رقابت با نمونههای تجاری خارجی داشته باشد.
طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی برای صنایع دارویی
شرکت «فناوری دارویی درسا بهساز» با حدود ۲۰ سال تجربه و با هدف تأمین نیازهای بخش تحقیق و توسعه کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی تأسیس شده است. سه دپارتمان تخصصی این شرکت، آن را به یکی از بازیگران اصلی در کنار صنایع داروسازی، شیمی، زیستفناوری و غذایی تبدیل کرده است.
ارائه سامانه یکپارچه اطلاعات دارویی کشور
شرکت دانشبنیان «قائم دارو» (توسعهدهنده سامانه دارویاب) با همکاری بیش از ۱۵۰ پزشک و داروساز، سامانه یکپارچه «دارویاب» را بهصورت رایگان در اختیار جامعه پزشکی کشور قرار داده است. این سامانه با ارائه اطلاعات دارویی بهروز و جلب اعتماد متخصصان، موفق به اخذ تأییدیه دانشبنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری شده است.
