  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۵

رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی در کرمانشاه برگزار شد

رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - اولین رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی با هدف توسعه دانش، ارتقای کیفیت، تجاری‌سازی محصولات و حمایت از شرکت‌های فناور در پارک علم و فناوری کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی صبح دوشنبه با همکاری پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.

این رویداد با هدف شناسایی ایده‌های خلاقانه، حمایت از شرکت‌های فناور و ایجاد ارتباط میان بخش‌های علمی، تحقیقاتی و تولیدی در زمینه گیاهان دارویی برگزار شد.

در این رویداد، محورهای گوناگونی از جمله فناوری‌های نوین کِشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، اصلاح و به‌نژادی گیاهان دارویی، ارتقای کیفیت و کمیت مواد مؤثره، فرآوری و بسته‌بندی تجاری محصولات گیاهی، کاربرد گیاهان دارویی در تولید نهاده‌های کشاورزی (نظیر سموم و آفت‌کش‌ها)، همچنین تجاری‌سازی دستاوردها، ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با صنعت گیاهان دارویی مورد بررسی قرار گرفت.

یکی دیگر از محورهای مهم این رویداد، نوآوری در حوزه بازاریابی و توسعه فروش محصولات گیاهان دارویی بود تا با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر رشد اقتصادی این بخش تسهیل شود.

مسئولان برگزارکننده هدف اصلی از این برنامه را هم‌افزایی میان نهادهای علمی، حمایتی و کارآفرین عنوان کردند تا با بهره‌گیری از توان متخصصان، فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای جوانان استان کرمانشاه ایجاد شود.

گفتنی است در حاشیه این رویداد، از برگزیدگان ایده‌های برتر حوزه گیاهان دارویی تقدیر به عمل آمد و بر استمرار برگزاری چنین برنامه‌هایی برای توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان استان تأکید شد.

