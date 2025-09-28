موزه ملی ایران از فردا باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل نوکنده، رییس کل موزه ملی ایران گفت: موزه ملی ایران در آستانه هفته گردشگری، در روز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با گشایش یک نمایشگاه موزه ای به استقبال بازدیدکنندگان خواهد رفت و خدمات موزه ای خود را از سر می گیرد.

وی گفت: با توجه به تعطیلی ناشی از جنگ ۱۲ روزه، از این تهدید به عنوان فرصتی برای بهسازی زیرساخت ها و بازنگری در چیدمان و محتوا استفاده شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

نوکنده بیان کرد: در اجرای بخشنامه ابلاغی معاونت میراث فرهنگی کشور، موزه ملی ایران موضوع بازگشایی موزه و را با جدیت در دستور کار قرار داده وبا گشایش نمایشگاه موزه ای برای بازدیدکنندگان و مخاطبانش شگفتانه هایی را در نظر دارد. گشایش سالن های اصلی موزه به صورت تدریجی انجام خواهد شد و زمان بازگشایی هر یک از موزه‌های وابسته به موزه ملی ایران در اطلاعیه های پسین اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ روایتگران ایران کهن گزیده ای از آثار موزه ملی ایران عنوان نمایشگاهی است که موزه ملی از ساعت ۱۱ روز هفتم مهر ماه آن را در محل موزه برپا خواهد کرد.