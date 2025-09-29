به‌گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه میان وزارت میراث‌فرهنگی و یکی از بانک‌ها روز دوشنبه، ۷ مهرماه با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان به امضا مدیرعامل این بانک و علی‌اصغر شالبافیان رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی رسید و طرفین بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌ها برای صیانت از میراث‌فرهنگی و ایجاد ارزش افزوده در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کردند.

صالحی‌امیری در این مراسم با بیان اینکه «بناهای تاریخی سرمایه‌های ملی و بستر هویت فرهنگی کشورند»، اظهار کرد: همکاری بنیاد مستضعفان می‌تواند در مسیر احیای این بناها و تبدیل آن‌ها به پیشران‌های توسعه فرهنگی و گردشگری نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به جایگاه مدیریتی و تجربیات ارزشمند رئیس بنیاد مستضعفان افزود: آقای دهقان سرمایه‌ای ملی است که کارنامه‌ای موفق و تصویری مثبت در عرصه سیاست و مدیریت کشور دارد. بدون تردید مجموعه حاکمیت از تجربیات او بهره‌مند خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر اهمیت صنایع‌دستی و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی آن در روستاها تأکید کرد و گفت: همکاری بنیاد مستضعفان در حوزه صنایع‌دستی می‌تواند با تمرکز بر ایجاد مشاغل خانگی و توسعه کسب‌وکارهای محلی، زمینه رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور را فراهم آورد.

نقطه عطفی در همکاری‌های میان دو نهاد

در ادامه، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، با تبریک روز جهانی گردشگری و گرامیداشت هفته دفاع‌مقدس، این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در همکاری‌های میان دو نهاد دانست و تصریح کرد: بنیاد مستضعفان آمادگی دارد اشیای تاریخی و فرهنگی موجود در اختیار خود را در سامانه جامع آثار ثبت کند و ظرفیت موزه‌های وابسته را در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی قرار دهد. در همین راستا ۱۰ موزه متعلق به بنیاد برای همکاری مشترک انتخاب و معرفی خواهد شد.

دهقان افزود: در حوزه صنایع‌دستی نیز پیشنهاد تشکیل یک شرکت پیشرو با مشارکت دستگاه‌های مرتبط را مطرح می‌کنیم تا ضمن ارتقای فروش داخلی، مسیر صادرات صنایع‌دستی ایرانی به بازارهای جهانی هموار شود.

رئیس بنیاد مستضعفان همچنین از آمادگی این نهاد برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و هتل‌داری خبر داد و گفت: زمین‌هایی که در اختیار بنیاد با کاربری گردشگری قرار دارد، با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی به مراکز گردشگری تبدیل خواهند شد. علاوه بر این، اقدامات بنیاد در حوزه گردشگری زیارت به‌ویژه در مقصد مشهد مقدس آغاز شده و گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته‌ایم.

امضای این تفاهم‌نامه، به‌عنوان سندی راهبردی، نویدبخش ارتقای همکاری‌های بین‌دستگاهی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و می‌تواند الگویی موفق از هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای توسعه پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور باشد.