شهید نصرالله ذوب در ولایت فقیه و عبد صالح خدا بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی ظهر یکشنبه در جمع اساتید، دانش پژوهان و کارکنان موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) گفت: رسول خدا فرمودند بهترین مردم کسی است که جان خویش را در راه خدا حبس کند و آماده مرگ در مسیر او باشد و شهید سیدحسن نصرالله مصداق بارز این حدیث بود؛ انسانی که تمام وجودش را وقف خدا و ولایت کرد و هیچ چیز جز تکلیف الهی او را به میدان نمی‌کشاند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برخی تنها بخشی از زندگی خود را در راه دین صرف می‌کنند، اما مجاهد فی سبیل‌الله تمام عمر خود را نذر جهاد می‌کند و یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید نصرالله همین بود؛ او مرد تکلیف شرعی بود ضمن اینکه جهاد در راه خدا ساده نیست، وسوسه‌های شیطان و تردیدهای نفس راه را دشوار می‌سازد، اما شهید نصرالله هیچ‌گاه دچار تردید نشد و با صلابت قدم در میدان گذاشت.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به زندگی علمی و مبارزاتی شهید نصرالله گفت: ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی به قم آمد و در درس خارج فقه بزرگان حوزه حضور یافت و در علوم اسلامی تبحر یافت و حتی در ادبیات عرب تدریس می‌کرد؛ خوش‌سخن و متفکر بود و با اشغال لبنان، نصرالله تکلیف خود را در جهاد دید؛ به میهن بازگشت و خود را وقف مقاومت کرد ضمن اینکه ایشان نه به دنیا می‌اندیشید و نه به آسایش؛ همه دغدغه‌اش مبارزه با اشغالگری و برپایی پرچم حق بود.

آیت‌الله کعبی عنوان کرد: در روزهایی که اسرائیل سراسر لبنان را اشغال کرده بود، حزب‌الله در آن خطه مستقر شد و نخستین دوره‌های نظامی و عقیدتی و مبارزه با صهیونیسم به همت علمای مجاهد لبنانی از جمله شهید نصرالله و سیدصفی‌الدین شکل گرفت و سنگ بنای حزب‌الله لبنان گذاشته شد؛ جریانی که امروز به عنوان نماد مقاومت در برابر استکبار جهانی شناخته می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: شهید نصرالله محصول حوزه‌های علمیه لبنان، نحف و قم بود؛ انسانی با فضیلت، عقلانی، غیرتمند و ذوب در ولایت فقیه و ایشان احترام ویژه‌ای برای مراجع تقلید قائل بود و از هرگونه افراط و تفریط پرهیز می‌کرد ضمن اینکه شهید نصرالله عبد صالح خدا بود و انس خاصی با ادعیه و معارف اهل‌بیت (ع) داشت و همواره بر دعای ابوحمزه ثمالی تأکید می‌کرد و به معنای حقیقی، خود را سرباز امام زمان (عج) می‌دانست.

وی افزود: شهادت نصرالله تنها پایان یک زندگی نبود، بلکه اوج عمل به تکلیف بود و کمک به فلسطین، پشتیبانی از حماس و همراهی با طوفان‌الاقصی را وظیفه الهی خود می‌دانست، هرچند می‌توانست بی‌تفاوت بماند، اما روح بلند او مرزهای لبنان را درنوردید و برای امت اسلامی به میدان آمد.

آیت‌الله کعبی تصریح کرد: نصرالله همواره تلاش داشت لبنان درگیر جنگ داخلی نشود و حتی مسیحیان لبنان و گروه‌های مختلف از برکت تدبیر و تلاش او در معرض خطر جدی قرار نگرفتند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری جهاد فرهنگی را وجه بارز شخصیت نصرالله دانست و گفت: ایشان معتقد بود حزب‌اللهی حقیقی کسی است که مجاهدی عاشق ولایت باشد و مدرسه، مسجد و خانواده سه محور اصلی اندیشه فرهنگی او بود و جهاد تبیین برای او تنها یک شعار نبود، بلکه راهبرد دائمی‌اش بود و ایشان شبکه‌ای عمیق میان خانواده، مسجد و مدرسه ایجاد کرده بود و همواره کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی را فصل‌الخطاب می‌دانست.

آیت‌الله کعبی با اشاره به اهتمام شهید نصرالله به بصیرت‌افزایی گفت: پس از تأکید رهبر انقلاب بر راه‌اندازی دوره‌های بصیرتی، او بی‌درنگ در حزب‌الله لبنان این برنامه‌ها را آغاز کرد و ایشان همچنین ارتباط مستمر با علامه مصباح یزدی داشت و علاقه خاصی میان اعضای حزب‌الله نسبت به علامه وجود داشت.

وی با یادآوری سخنی از علامه مصباح افزود: علامه می‌گفت «انی اتقرب الی الله بحب سید حسن نصرالله»؛ و این نشان‌دهنده عظمت روحی و کرامات ویژه این شهید بود و نصرالله به معنای واقعی عبد صالح خدا و دلداده ولایت فقیه بود و اطمینان داشت رهبر انقلاب اسلامی مورد توجه خاص حضرت بقیةالله الاعظم (عج) است.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) در پایان گفت: الگوی شهید سیدحسن نصرالله پرچمی است که نسل‌های متعددی در منطقه و جهان تحت سایه آن تربیت خواهند شد و ایشان مصداق آشکار آیه شریفه مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا بود و عزای او همانند عزای شهدای کربلا، امت اسلامی را سوگوار کرد و بی‌تردید خون او همچون خون شهدای عاشورا، حیات‌بخش و بیدارگر خواهد بود.