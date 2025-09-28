فتح اللهی: ورزشکاران سفیران فرهنگ اهدای خون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی ظهر یکشنبه با حضور در مرکز انتقال خون استان و شرکت در پویش اهدای خون ورزشکاران رزمی و کیک‌بوکسینگ، ضمن تأکید بر نقش مهم ورزشکاران در فرهنگ‌سازی اجتماعی اظهار کرد: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند نقش مهمی در سلامت جامعه و کمک به بیماران ایفا کند.

وی ضمن قدردانی از جامعه ورزش استان برای مشارکت در این پویش افزود: ورزشکاران و قهرمانان، به‌واسطه جایگاه اجتماعی و نفوذی که در میان جوانان دارند، می‌توانند الگوهای مؤثری برای ترویج فرهنگ اهدای خون و اقدامات انسان‌دوستانه باشند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان همچنین از عموم مردم دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، سهمی مؤثر در تأمین خون مورد نیاز بیماران ایفا کنند و گفت: امیدواریم با استمرار چنین حرکت‌هایی، شاهد نهادینه‌شدن فرهنگ اهدای خون در جامعه باشیم.

این پویش با یاد و خاطره استاد سید مصطفی رضازاده و امید دوده، قهرمانان فقید جهان در رشته کیک‌بوکسینگ برگزار شد و ورزشکاران رزمی‌کار WKA گیلان با حضور پرشور خود، پیام همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به جامعه منتقل کردند.