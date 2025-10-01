فتح اللهی: سازمان های مردم نهاد بازوی توانمند دولت در حل مسائل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از یکی از موسسات خیریه گیلان با تأکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد میتوانند بازوی توانمند دولت در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی باشند، اظهار کرد: این مجموعهها با فعالیتهای داوطلبانه و مردمی خود نقش مهمی در تحکیم پیوندهای اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا میکنند و میتوانند در کاهش آسیبهای اجتماعی اثرگذار باشند.
وی افزود: حمایت از موسسات مردمنهاد بهویژه در حوزههای خدمات اجتماعی، آموزشی و حمایتی نهتنها موجب ارتقای سطح رفاه و همبستگی اجتماعی میشود، بلکه بستری مناسب برای شکوفایی استعدادها و افزایش مشارکت مردمی در فرآیند توسعه فراهم میسازد.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به ظرفیت بالای استان در فعالیتهای مردمی تصریح کرد: استانداری گیلان حمایت از اینگونه موسسات را از برنامههای اصلی خود میداند و تلاش دارد با بهرهگیری از توان و ظرفیت نهادهای مردمی، مسیر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی را هموار کند.
فتحاللهی ضمن قدردانی از تلاشهای مؤسسه خیریه فاطمهزهرا (س) در ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی خاطرنشان کرد: این موسسات با حمایت از اقشار آسیبپذیر، ارائه خدمات آموزشی و توانمندسازی گروههای هدف، میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از آسیبها و ایجاد امید و نشاط در جامعه ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به رویکرد حمایتی استانداری گفت: ادارهکل فرهنگی و اجتماعی استانداری گیلان در کنار موسسات مردمنهاد با ایفای نقش تسهیلگری، پشتیبان فعالیتهای آنان خواهد بود و تلاش میکند زمینه لازم برای گسترش همکاریها و اثرگذاری بیشتر این نهادهای مردمی را فراهم آورد.
نظر شما