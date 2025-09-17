  1. استانها
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۴

ثبت ۲۴۴۷ داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در اصفهان

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: از سال ۱۳۹۵ تاکنون دو هزار و ۴۴۷ داوطلب برای اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در این استان ثبت‌نام کرده‌اند که سهم غالب را آقایان تشکیل می‌دهند.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار داوطلبان اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در اصفهان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، جمعاً ۱۵۸ نفر در این طرح نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۴ نفر آقا و ۱۴ نفر خانم هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مجموع دو هزار و ۴۴۷ نفر به‌عنوان داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در استان اصفهان ثبت شده‌اند که دو هزار و ۲۷۴ نفر مرد و ۱۷۳ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ اهدای سلول‌های بنیادی گفت: اهدای این سلول‌ها می‌تواند برای بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و برخی سرطان‌های خون، فرصتی دوباره برای زندگی ایجاد کند. وی ادامه داد: تلاش ما این است که ضمن توسعه مراکز ثبت‌نام، زمینه آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در این طرح فراهم شود.

