کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار داوطلبان اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در اصفهان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، جمعاً ۱۵۸ نفر در این طرح نام‌نویسی کرده‌اند که از این تعداد ۱۴۴ نفر آقا و ۱۴ نفر خانم هستند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون، در مجموع دو هزار و ۴۴۷ نفر به‌عنوان داوطلب اهدای سلول‌های بنیادی خون‌ساز در استان اصفهان ثبت شده‌اند که دو هزار و ۲۷۴ نفر مرد و ۱۷۳ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ اهدای سلول‌های بنیادی گفت: اهدای این سلول‌ها می‌تواند برای بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و برخی سرطان‌های خون، فرصتی دوباره برای زندگی ایجاد کند. وی ادامه داد: تلاش ما این است که ضمن توسعه مراکز ثبت‌نام، زمینه آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در این طرح فراهم شود.