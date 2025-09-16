به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اکبرزاده با اشاره به کاهش ذخایر خونی استان گفت: با توجه به کاهش مراجعات مردمی برای اهدای خون و همزمانی آن با افزایش اعمال جراحی و مصرف فرآوردههای خونی، نیاز فوری به مراجعه مردم برای اهدای خون وجود دارد.
وی ادامه داد: تمامی گروههای خونی مورد نیاز هستند اما گروههای خونی منفی به شکل اورژانسی و فوری اهمیت بیشتری دارند.
مدیرکل انتقال خون فارس در پایان از شهروندان خواست با حضور در مراکز انتقال خون استان، برای نجات جان بیماران مشارکت کنند و تصریح کرد: امیدواریم با همراهی مردم، هیچ بیماری در فارس به دلیل کمبود خون و فرآوردههای خونی دچار مشکل نشود.
