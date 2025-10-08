به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح چهارشنبه در نشست با جمعی از خیرین حوزه سلامت استان، با بیان اینکه هزینه‌های درمانی بالا و مشکلات مالی بیماران یکی از دغدغه‌های جدی مردم است، اظهار کرد: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نداشتن تمکن مالی از دریافت خدمات درمانی محروم می‌شوند و این مسئله می‌تواند به بروز مشکلات اجتماعی منجر شود.

وی افزود: افزایش هزینه‌های زندگی و خدمات درمانی باعث شده حتی انجام مراقبت‌های پزشکی معمولی نیز برای برخی خانواده‌ها با فشار مالی همراه باشد.

فتح‌اللهی با اشاره به مطالبات قابل توجه مراکز درمانی از بیمه‌ها تأکید کرد: پرداخت این مطالبات می‌تواند بخش زیادی از مشکلات حوزه درمان استان را کاهش دهد.

وی همچنین بر اهمیت ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و انجام کار خیر با نیت قلبی تأکید کرد و گفت: همراهی خیرین در قالب فعالیت‌های علنی می‌تواند ضمن برداشتن بخشی از بار مالی از دوش دولت، شأن انسانی دریافت‌کنندگان خدمات را نیز حفظ کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به تجربه‌های میدانی خود در رسیدگی به مشکلات بیماران خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با بیمارستان‌ها و شرکت‌های بیمه برگزار شده تا گره‌های موجود در خدمات درمانی شناسایی و رفع شود و تلاش‌ها برای کاهش فشار مالی بر مردم ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خیرین گفت: آماده‌ایم با شناسایی مشکلات، ارائه راهکارهای اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از اقدامات نیکوکارانه حمایت کنیم و امیدواریم این همراهی، امید اجتماعی و روحیه نوع‌دوستی را در جامعه بیش از پیش تقویت کند.