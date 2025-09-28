به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تقویت پیوند صنعت و دانشگاه و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، «کمک‌هزینه تحقیق و توسعه» را به پژوهشگران، شرکت‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان اعطا می‌کند. این حمایت در قالب گرنت بلاعوض تا سقف ۵ میلیارد ریال، فرصت ارزشمندی برای توسعه فناوری‌های راهبردی و اقتدارآفرین کشور فراهم کرده است.

تحقیق و توسعه یکی از ارکان اصلی در مسیر تجاری‌سازی فناوری و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است. استمرار فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی می‌تواند به خلق و گسترش شتاب‌دهنده‌ها و بنگاه‌های فناور منجر شود. در این میان، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نقشی کلیدی در تجاری‌سازی و اکتساب فناوری‌های نوین ایفا می‌کنند. در همین راستا، صندوق نوآوری و شکوفایی برنامه «کمک‌هزینه تحقیق و توسعه» را طراحی کرده است.

این برنامه به شکل کمک‌هزینه بلاعوض تا سقف پنج میلیارد ریال، بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های پیشران و اقتدارآفرین را پوشش می‌دهد تا اعضای هیئت علمی، شرکت‌ها و شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان بتوانند با ریسک کمتر و سرعت بیشتر مسیر تبدیل ایده به فناوری و محصول تجاری را طی کنند.

اولویت اصلی این حمایت، حوزه‌های فناوری مندرج در بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور است که شامل هوش مصنوعی، فناوری‌های کوانتومی، زیست‌مهندسی، مواد و ساخت پیشرفته، ریزفناوری و الکترونیک، و همچنین فناوری‌های عصبی، مغز و علوم شناختی می‌شود. تمرکز بر این حوزه‌های راهبردی نقش کلیدی در تحقق اهداف فناورانه و اقتدار ملی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رشد شتابان کشور در این عرصه‌ها باشد.

شرکت «سامان‌صدرای داناشریف» به عنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در تمامی مراحل معرفی گرنت تحقیق و توسعه، ثبت درخواست در سامانه غزال، ارزیابی طرح‌های فناورانه، دفاع از طرح، ارائه مشاوره و منتورینگ، برگزاری فراخوان جذب سرمایه‌گذار، و نظارت بر اجرای طرح‌ها همراه پژوهشگران و شرکت‌ها خواهد بود.

برنامه کمک‌هزینه تحقیق و توسعه در دو قالب اصلی حمایت از طرح‌های تقاضامحور و حمایت از طرح‌های عرضه‌محور ارائه می‌شود. حمایت از طرح‌های تقاضامحور بر پایه اعلام نیاز یک شرکت یا شتاب‌دهنده دانش‌بنیان شکل می‌گیرد و با هدف اکتساب فناوری و رفع نیازهای فناورانه و گلوگاهی با همکاری پژوهشگران و گروه‌های تحقیقاتی خارج از شرکت متقاضی اجرا می‌شود.

در شیوه حمایت از طرح‌های عرضه‌محور، ایده‌های فناورانه توسط اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و گروه‌های تحقیقاتی ارائه می‌شود و با توجه به اولویت‌های ملی علم و فناوری، در قالب همکاری با شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر تجاری‌سازی و دستیابی به فناوری‌های آینده دنبال خواهد شد.

این حمایت‌ها در گستره‌ای از فناوری‌ها ارائه می‌شود که شامل کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، فوتونیک و لیزر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای ارائه خواهند شد.

پژوهشگران و شرکت‌های علاقه‌مند می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت درخواست به وب‌گاه challenge.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره تلفن‌های ۸۸۴۸۶۴۹۶-۰۲۱ و ۰۹۹۲۶۲۷۶۲۰۹ و همچنین ایمیل danasharifco@gmail.com با کارگزار در ارتباط باشند.