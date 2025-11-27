به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحا)، «سعید شجاعی»، با اشاره به عزم وزارت صمت در اجرای بند «ث» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: براساس این بند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط، سالانه حداقل ده درصد از اقلام راهبردی فناورانه مورد نیاز کشور را با اتکا به ظرفیت شرکت‌های توانمند، داخلی‌سازی کند.

وی افزود: در گام نخست و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی این بند توسط هیأت محترم وزیران، با مشارکت جدی و تخصصی دفتر فناوری و صنایع دانش بنیان وزارتخانه، ۶۹ قلم راهبردی فناورانه در حوزه‌های فناوری اصلی یعنی برق و الکترونیک، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال، مواد پیشرفته، دارو و واکسن، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی و پلیمری و ماشین‌آلات پیشرفته احصا شده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: از تاریخ بیستم آبان ماه فراخوان شناسایی شرکت‌های توانمند برای داخلی‌سازی این اقلام آغاز شده است. لذا از تمامی شرکت‌های دارای توانمندی تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی، ساخت و تولید مرتبط با ۶۹ قلم فناورانه راهبردی دعوت می‌شود تا با مراجعه به نشانی اینترنتی tech-rahbordi.ir اطلاعات خود را ثبت کنند.

وی اضافه کرد: اطلاعات و مستندات شرکت‌ها ظرف یک ماه آینده مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت و پس از انتخاب شرکت‌های واجد شرایط، برای هر قلم فناورانه برنامه عملیاتی مشخصی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تدوین و اجرایی خواهد شد.

شجاعی گفت: با توجه به اینکه هر یک از اقلام فناورانه راهبردی می‌بایست واجد یکی از ویژگی‌های «ارزآوری»، «آینده‌سازی»، «افزایش بهره‌وری»، «کاهش ارزبری» یا «حل گلوگاه‌های ملی» باشد، اجرای بند «ث» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، یکی از برنامه‌های جدی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب‌وکار است که با محوریت دفتر فناوری و صنایع پیشرفته در حال انجام است. بدون تردید پیشبرد این برنامه مسیر شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان را به‌عنوان موضوعی که همواره از دغدغه‌های اصلی و مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، هموار خواهد ساخت.