تشکیل قرارگاه جهادی دفاع ملی در تمام واحدهای استانی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد در حاشیه تقدیر از مدال آوران المپیاد پزشکی این دانشگاه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به آغاز سال تحصیلی گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه آزاد اسلامی توانست با اقدامات گسترده و برنامه‌ریزی دقیق، روند آموزشی، پژوهشی و فناوری خود را حتی در شرایط دشوار ادامه دهد.

وی در خصوص استقبال از دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت: سال تحصیلی با برنامه‌ریزی‌های مناسب آغاز شد و ثبت‌نام دانشجویان نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشت. علاوه بر این، برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه نسبت به سال‌های گذشته با سطحی چند پله بالاتر اجرا شد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و ادامه روند کارهای آموزشی دانشگاه آزاد، تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، دانشگاه تدابیر ویژه‌ای برای ادامه روند آموزشی حتی در شرایط بحرانی اندیشیده است. در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی متوقف نشد و در شهرهای تحت حمله، آموزش به صورت مجازی و در شهرهای دیگر به شکل حضوری ادامه یافت. تا چهارم تیرماه، تمامی فعالیت‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کرد و تنها درصد کمی از امتحانات باقی مانده بود.

رنجبر افزود: همچنین دانشگاه قرارگاه جهادی دفاع ملی را در تمام استان‌ها و واحدها تشکیل داد تا در صورت بروز هر اتفاقی، روند آموزشی و پژوهشی دانشگاه متوقف نشود. تدابیر مالی نیز به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که حقوق و مزایای اساتید و کارکنان در زمان جنگ به موقع پرداخت شود و دانشگاه وابسته به یک بانک خاص نباشد.

سرپرست دانشگاه آزاد اعلام کرد: حتی در صورت بروز هرگونه تهدید جدید در منطقه، آمادگی داریم تا آموزش و فعالیت‌های دانشگاه بدون وقفه ادامه یابد. همچنین برنامه‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه به‌صورت مستمر در حال پیگیری است و تمامی این اقدامات با هدف حفظ روند آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سخت‌ترین شرایط انجام می‌شود.