دانشگاه آزاد اسلامی ۱۱۶ شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم کشور کرد

به دگزراش خبرنگار مهر، بیژن رنجبر سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی امروز در مراسم نامگذاری میدان دانشگاه به نام شهید دانشمند محمد مهدی طهرانچی، شهدا را قلب تاریخ توصیف کرد و یادآوری و بزرگداشت آنان را نه تنها یک اقدام اخلاقی بلکه رسالتی ملی، دینی و فرهنگی دانست.

وی با اشاره به ترور دانشمندان کشور توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا این اقدام را جنایتی بی‌سابقه خواند که ملت‌های جهان را از خدمات علمی این دانشمندان محروم کرده است.

در ادامه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر طهرانچی را به عنوان یکی از اساتید برجسته دانشگاه معرفی کرد و گفت: ایشان استادی جدی، مهربان و دارای آثار علمی معتبر بودند که در کنار فعالیت‌های آموزشی، تحولاتی مهم در حوزه علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز کرده بود.

رنجبر تأکید کرد: اقتدار نظامی کشور بدون ارتقای علم و فناوری امکان‌پذیر نیست و همان‌گونه که مقام معظم رهبری بر خیزش علمی جدید تأکید دارند، باید این مسیر با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: همزمانی آغاز سال تحصیلی را با ایام دفاع مقدس مبارک می‌دانیم؛ این مناسبت پیشینه‌ای نیز دارد و همراه با یادآوری رشادت‌های ملت در هشت سال جنگ تحمیلی است. ظاهراً با توجه به جایگاه جهانی جمهوری اسلامی ایران برخی رژیم‌ها هنوز دست از دشمنی با ایران برنمی‌دارند؛ بی‌گمان تا آن روز پیش خواهیم رفت که نابودی دشمن، رقم بخورد. یاد شهید بزرگِ مقدم، شهید طهرانچی که خود از مردان راستین ایمان بود، چراغ راه ماست. تنها راه مقابله با استکبار جهانی، افراشتن پرچم اقتدار در پرتو علم و فناوری است؛ اقتداری که سرچشمهٔ قدرت نظامی و زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه خواهد بود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همچنین افزود: من بار دیگر یاد و خاطره شهدای اقتدار را گرامی می‌دارم؛ شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که در میان آنان زنان، کودکان و مردم عادی نیز به شهادت رسیدند و شمار آنان به هزار نفر رسید. متأسفانه دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جنگ ۱۲ روزه ۱۱۶ شهید تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرد. همچنین یاد شهید بزرگوار دکتر طهرانچی، همسر همراه ایشان و محافظان عزیزی که به فیض شهادت نائل شدند را گرامی می‌داریم.