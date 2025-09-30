به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی سید رسول موسوی معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: شرایط کشور ایجاب می کند با توجه به تحریم‌های غیرقانونی که تأثیرات جدی بر اقتصاد و فضای روانی کشور می گذارد ما به جامعه دانشگاهی کشور به پاسخ این سوال فکر کنیم که برای کمک به مردم کشور خود چه کار می توانیم انجام دهیم.

وی افزود: حضور دانشجویان بین‌المللی در کشور نشان دهنده فضای عادی کشور است و جذب و حفظ این دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع اولویت اصلی معاونت بین‌الملل دانشگاه است. امروز دنیا دو رویکرد برای بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها دارد؛ در حقیقت دو رهیافت و دو نگاه وجود دارد: یکی بین المللی شدن در خارج و دیگری بین المللی شدن در خانه. بین المللی شدن در خارج یعنی ایجاد شعبات دانشگاه ها، همکاری های بین دانشگاهی و موافقت نامه های مختلف است. ولی آن چیزی که اکنون همه دانشگاه های مهم دنیا روی آن متمرکز شده اند بین المللی شدن در خانه از طریق جذب دانشجو است.

معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه ما بر جذب و حفظ دانشجویان خارجی در داخل تمرکز داریم، تصریح کرد: دانشجویان خارجی نه تنها به بعد اقتصادی بلکه به تبادل فرهنگی و علمی کمک می‌کنند.

موسوی در پایان گفت: هر دانشجویی که در ایران تحصیل می‌کند، معرف فرهنگ و توانمندی‌های ایران در جهان است و ما باید بیش از پیش در این زمینه فعال باشیم.