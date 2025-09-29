به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به نظر می‌رسد بیماران مبتلا به آلزایمر که در معرض سطوح بالاتری از آلودگی ذرات معلق قرار دارند، از تجمع بیشتر پروتئین‌های سمی آمیلوئید و تاو در مغز خود رنج می‌برند.

محققان گفتند هرچه فرد آلودگی هوای بیشتری تنفس کند، آسیب‌های آلزایمر بر مغز او شدیدتر می‌شود.

محققان دریافتند که آنها همچنین سریع‌تر دچار از دست دادن حافظه، اختلال در تصمیم گیری و مشکل در فعالیت‌های اساسی زندگی روزمره می‌شوند.

دکتر «ادوارد لی»، محقق ارشد و مدیر مشترک موسسه پیری دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این مطالعه نشان می‌دهد که آلودگی هوا نه تنها خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد بلکه در واقع بیماری آلزایمر را تشدید می‌کند.»

برای این مطالعه، محققان بر اثرات ذرات ریز تولید شده توسط دود آتش‌سوزی‌های جنگلی، اگزوز ماشین، انتشارات دودهای صنعتی و زباله های محل ساخت و ساز بر سلامت تمرکز کردند.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که ذرات ۲.۵ میکرومتر و کوچکتر تقریباً نصف اندازه یک رشته تار عنکبوت هستند و پس از استنشاق می‌توانند به راحتی وارد جریان خون شوند و به طور بالقوه به اندام‌هایی مانند مغز آسیب برسانند.

برای مطالعه جدید، محققان نمونه‌هایی از بیش از ۶۰۰ کالبدشکافی در بانک مغز را بررسی کردند. آنها بافت مغز را با میزان قرار گرفتن هر فرد در معرض آلودگی ذرات، بر اساس محل زندگی آنها، مقایسه کردند.

تجمع آمیلوئید و تاو در مغز افراد به ازای هر یک میکروگرم در متر مکعب افزایش قرار گرفتن در معرض آلودگی ذرات، ۱۹ درصد افزایش یافت. پلاک‌های آمیلوئید و تاو از نشانه‌های بارز بیماری آلزایمر هستند.