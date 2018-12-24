افزایش بروز آلزایمر در کودکان و جوانان با آلودگی هوای کلانشهرها

به گزارش خبرنگار مهر یک پژوهش تازه که با همکاری چند دانشگاه مختلف انجام شده نگرانیها درباره افزایش ابتلا به آلزایمر در میان شهروندان جوان ساکن کلانشهر مکزیکوسیتی را تشدید کرده است.
کودکان ساکن مکزیکو سیتی در تمام طول عمر خود در معرض آلایندههای هوا از جمله ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون فراتر از حدود مجاز قرار دارند. مکزیکو سیتی نمونه رشد شهری و آلودگی جدی محیط زیست است و میلیونها کودک ناگزیر هر روز در معرض ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون و آسیبهای ناشی از آن هستند.
این پژوهش بر ۵۰۷ فرد نمونه شامل کودکان، نوجوانان و بزرگسالانی از مکزیکو سیتی که در مجموع میانگین سنی حدود ۱۳ سال را داشتند متمرکز شده و آنان را با افراد مشابهی از شهرهای دیگر با میزان آلودگی کمتر مقایسه کرده است.
بر اساس نتایج این پژوهش یکی از نشانگرهای زیستی آلزایمر در میان شهروندان مکزیکو زیستی در مقایسه با شهرهای دیگر افزایش قابل ملاحظهای را نشان داده است. یافته مهمی که در میان جمعیت جوان خبر از تغییرات آکسونی و رشد پایدار علایم آلزایمر در دو دهه نخست زندگی میدهد.
دکتر لیلیان کالدرون گارسیدونا در این باره گفت: آلودگی هوا یک معضل جدی برای سلامت عمومی است و در معرض آلایندههای فراتر از حد مجاز قرار گرفتن منجر به التهاب عصبی و ریسک بالای آلزایمر میشود. پژوهش دیگری در سال ۲۰۱۵ نیز نشان داده بود که افزایش ۴.۳۴ میکروگرم بر مترمکعب ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون منجر به افزایش ۱۳۸ درصدی خطر ابتلا به آلزایمر میشود.
بر این اساس، قرار گرفتن در معرض ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون یا ازن فراتر از حدود مجاز در طولانیمدت با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر مرتبط است.
تنها در آمریکا ۲۰۰ میلیون نفر در مناطقی زندگی میکنند که آلایندههایی همچون ازن و ذرات معلق در هوای آن فراتر از حدود مجاز است.
پژوهشگران تأکید کردهاند که تلاشهای بیشتری باید تشخیص و مهار عوامل زیست محیطی مؤثر بر رشد آلزایمر را هدف قرار دهد و حفاظت از دستگاه عصبی کودکان و جوانان باید در اولویت سلامت عمومی قرار بگیرد تا رشد و بروز آلزایمر در دو دهه نخست زندگی مهار شود.
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