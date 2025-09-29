هفتمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه هفتم مهر با میانگین ۱۰۷ AQI برای هفتمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۱۷، خیابان رهنان ۱۲۲، خیابان فرشادی ۱۱۶، خیابان فیض ۱۱۸، خیابان میرزا طاهر ۱۰۷ و ولدان ۱۱۹ AOI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با عدد ۱۷۷ قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۵، خیابان ۲۵ آبان ۹۸، دانشگاه صنعتی ۹۲، خیابان رودکی ۱۰۰، خیابان زینبیه ۹۹، سپاهانشهر ۸۴، بولوار کاوه ۹۴ و خیابان هزار جریب ۷۵ AQI قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
نظر شما