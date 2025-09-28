جوی پایدار در اصفهان تا ۵ روز آینده؛ دما افزایش دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جوی پایدار بر استان طی پنج روز پیش رو حاکم خواهد بود.
وی افزود: آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در نواحی مرکزی غبار صبحگاهی پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از بعدازظهر چهارشنبه وزش باد به نسبت شدید تا شدید در برخی مناطق استان پیشبینی میشود که در نواحی مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.
معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش مییابد، گفت: امروز دمای شهر اصفهان بین ۱۶ تا ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.
بویین میاندشت نیز با دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقطه استان است.
