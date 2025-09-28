  1. استانها
  2. اصفهان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

جوی پایدار در اصفهان تا ۵ روز آینده؛ دما افزایش دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: جوی پایدار بر فراز استان تا پنج روز آینده حاکم است و افزایش غبار صبح‌گاهی به ویژه در مناطق صنعتی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جوی پایدار بر استان طی پنج روز پیش رو حاکم خواهد بود.

وی افزود: آسمان در بیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد خواهد بود و در نواحی مرکزی غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: از بعدازظهر چهارشنبه وزش باد به نسبت شدید تا شدید در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که در نواحی مستعد با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، گفت: امروز دمای شهر اصفهان بین ۱۶ تا ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

بویین میاندشت نیز با دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان است.

