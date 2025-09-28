جوی پایدار در اصفهان تا ۵ روز آینده؛ دما افزایش دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: جوی پایدار بر فراز استان تا پنج روز آینده حاکم است و افزایش غبار صبح‌گاهی به ویژه در مناطق صنعتی و مرکزی استان پیش‌بینی می‌شود.