شایسته:یک واحد آلاینده در قرچک پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از پلمب یک واحد آلاینده اکسیدور در قرچک خبر داد.

شایسته با اعلام این خبر گفت: با توجه به پایش‌های مستمر کارشناسان این اداره و شناسایی یک واحد غیرمجاز و آلاینده در حوزه استحفاظی شهرستان، این واحد متخلف علیرغم صدور اخطاریه‌های محیط زیستی و اعطای فرصت‌های مناسب برای رفع آلایندگی، نسبت به رعایت ضوابط قانونی بی‌توجهی کرد.

وی افزود: با توجه به آلودگی محیط زیست منطقه و نارضایتی شهروندان، این واحد متخلف تعطیل و پلمپ شد.

شایسته تأکید کرد: اولویت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجاز و آلاینده و اجرای دقیق ضوابط و قوانین محیط زیستی است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قرچک در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت واحدهای آلاینده، موضوع را با شماره ۳۶۱۲۶۲۸۶ این اداره در میان گذاشته تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.