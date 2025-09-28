به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح عصر یکشنبه در دیدار جمعی از اعضای هیئت رزمندگان اسلام و مجمع انقلابیون ولایتمدار شهرستان دشتستان با فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع)، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به خانوادههای شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت، گفت: دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان بود و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نقش بیبدیلی در تداوم مسیر انقلاب اسلامی داشتهاند.
وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان نیز در سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، هفته دفاع مقدس را فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمانهای شهدا و امام شهدا دانست.
سرهنگ شهسوار حاجیپور با تأکید بر ضرورت زنده نگهداشتن خاطره شهدا، بر نقش فعال پیشکسوتان جهاد و شهادت در عرصههای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و توصیههایی برای تقویت روحیه ایثار و مقاومت در جامعه ارائه داد.
در ادامه مراسم، تعدادی از رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت، ضمن تبریک انتصاب سرهنگ حاجیپور به سمت فرماندهی سپاه جوادالائمه (ع) دشتستان، آمادگی خود را برای حضور فعال در صحنههای انقلاب اسلامی و پاسداشت خون شهیدان اعلام کردند.
این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و حاضران با تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر استمرار راه آنان و حفظ ارزشهای دفاع مقدس تأکید کردند.
