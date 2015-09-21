۶۰ برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در دامغان اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ پاسدار سید محمدرضا حسینی پیش از ظهر دوشنبه و به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس در نشست خبری با خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری های شهرستان دامغان در محل سپاه ناحیه این شهرستان اظهار داشت: برگزاری شب خاطره، نمایش فیلم، برپایی نمایشگاهای عکس، برگزاری یاد و خاطره شهدا، اعزام تیم پزشکی، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف، همایش پیاده روی خانوادگی، آئین میثاق با شهدا با حضور رزمندگان، ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت اعزام نمادین رزمندگان و ایثارگران به جبهه و دیدار با خانواده معظم شهدا از مهم ترین برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سطح پایگاه های مقاومت بسیج، حوزه محلات، اقشار، طلاب و ادارات اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان، دفاع مقدس به عنوان مظهر حماسه، ایستادگی، عزت و شرف ملت ایران در برابر دشمنان یاد کرد و افزود: جنگ تحمیلی هشت ساله با رشادت های رزمندگان اسلام به تمام معنا ناکامی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سرخوردگی آنها را در پی داشت.

حسینی اضافه کرد: حفظ روحیه بیداری و آماده باش همیشگی باعث شکسته شدن روحیه دشمنان و پیروزی رزمندگان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس شد.

وی هفته گرامیداشت دفاع مقدس را فرصت بازگویی درس مقاومت دانست و تصریح کرد: جوانان باید افتخار بزرگ دفاع مقدس را مورد توجه خود قرار دهند و در مورد آن بیشتر مطالعه کنند.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان در خاتمه با بیان اینکه سرمایه سالهای مقاومت باید به آیندگان منتقل شود، گفت: باید ریشه ها و علل وجود هشت سال جنگ تحمیلی بر ملت ایران برای نسل امروز تبیین و تشریح شود.

هفته گرامیداشت دفاع مقدس از ۳۱ شهریور آغاز و تا پنجم مهر ماه سال جاری ادامه دارد.