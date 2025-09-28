زلزله ۴.۲ ریشتری همدان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان شهرستان ملایر دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای نسبتاً شدید را تجربه کردند.

این زمین‌لرزه دقایقی پیش رخ داد و علاوه بر ملایر، در شهرهای همدان و نهاوند نیز به وضوح احساس شد.

هنوز اطلاعات دقیقی از بزرگی دقیق، دقیقۀ مرکز زمین‌لرزه و همچنین خسارات احتمالی وارد شده به دست نیامده است. نیروهای امدادی و استانی در حال بررسی و ارزیابی اولیه وضعیت هستند.

مقامات محلی از مردم خواسته‌اند تا ضمن حفظ خونسردی، از حضور در اماکن آسیب‌پذیر خودداری کرده و اخبار را از طریق منابع موثق پیگیری کنند.