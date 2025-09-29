  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

سیاه چادرهای عشایر بویراحمد میزبان رویداد فرهنگی هنری «وُرد واژه ها»

یاسوج-رویداد فرهنگی هنری «وُرد واژه ها» در منطقه عشایری سرگچینه شهرستان بویراحمد با حضور جمعی از هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه به همت واحد آفرینش های ادبی با همکاری واحد مطالعات راهبردی و اندیشه ورزی حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ویژه برنامه «چیستی و چرایی فرهنگ و هویت عشایری» با عنوان «وُرد واژه ها» با حضور جمعی از هنرمندان در منطقه عشایری سرگچینه شهرستان بویراحمد برگزار شد.

این رویداد در سیاه چادرهای عشایری و با هدف پیوند بین ارزش های حاکم بر زندگی ایلیاتی و زندگی مدرن و انتقال مفاهیم ارزشی به هنرمندان نسل جدید برگزار شد.

زیست و تجربه های ارزشی عشایر باید حفظ و به نسل جدید منتقل شود

رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد در حاشیه برگزاری این رویداد فرهنگی وهنری با اشاره به مفاهیم ارزشمند زندگی عشایری گفت: عشایر در زیست و تجربه خود به ارزش ها و باورهایی رسیده است که این ارزش ها باید حفظ و به نسل جدید منتقل شود.

سیاه چادرهای عشایر بویراحمد میزبان رویداد فرهنگی هنری «وُرد واژه ها»

شریف اسلامی افزود: کشورهای دیگر در حال هویت سازی وانتقال آن به مجامع دیگر هستند و این در حالی است که ما باید از این هویت ایرانی وعشایری حفاظت کنیم.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر سبک زندگی ها تغییر کرده و زندگی شهری بیشتر روی آورده ایم که ضرورت دارد بین این دو زیست رابطه برقرار کنیم.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: ما در حوزه هنری به دنبال این هستیم که در موضوع هویت دینی، جمعی، ملی و زیست عشایر با غنای ارزشی آن کار شود و شاهد انتقال این مفاهیم به سبک زندگی جدید باشیم.

در این ویژه برنامه شاعرانی همچون اردشیر کیانی، رحمت رسولی مقدم و حمید آذرگون اشعار لری در وصف ارزش های زیست عشایری وبومی را سرودند و پس از آن طنین موسیقی و صدای یاریار ایلیاتی در کوه های منطقه عشایری سرگچینه بلند شد.

