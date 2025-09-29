سیاه چادرهای عشایر بویراحمد میزبان رویداد فرهنگی هنری «وُرد واژه ها»

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه به همت واحد آفرینش های ادبی با همکاری واحد مطالعات راهبردی و اندیشه ورزی حوزه هنری انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد ویژه برنامه «چیستی و چرایی فرهنگ و هویت عشایری» با عنوان «وُرد واژه ها» با حضور جمعی از هنرمندان در منطقه عشایری سرگچینه شهرستان بویراحمد برگزار شد.

این رویداد در سیاه چادرهای عشایری و با هدف پیوند بین ارزش های حاکم بر زندگی ایلیاتی و زندگی مدرن و انتقال مفاهیم ارزشی به هنرمندان نسل جدید برگزار شد.

زیست و تجربه های ارزشی عشایر باید حفظ و به نسل جدید منتقل شود

رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد در حاشیه برگزاری این رویداد فرهنگی وهنری با اشاره به مفاهیم ارزشمند زندگی عشایری گفت: عشایر در زیست و تجربه خود به ارزش ها و باورهایی رسیده است که این ارزش ها باید حفظ و به نسل جدید منتقل شود.

شریف اسلامی افزود: کشورهای دیگر در حال هویت سازی وانتقال آن به مجامع دیگر هستند و این در حالی است که ما باید از این هویت ایرانی وعشایری حفاظت کنیم.

وی تصریح کرد: در چند سال اخیر سبک زندگی ها تغییر کرده و زندگی شهری بیشتر روی آورده ایم که ضرورت دارد بین این دو زیست رابطه برقرار کنیم.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: ما در حوزه هنری به دنبال این هستیم که در موضوع هویت دینی، جمعی، ملی و زیست عشایر با غنای ارزشی آن کار شود و شاهد انتقال این مفاهیم به سبک زندگی جدید باشیم.

در این ویژه برنامه شاعرانی همچون اردشیر کیانی، رحمت رسولی مقدم و حمید آذرگون اشعار لری در وصف ارزش های زیست عشایری وبومی را سرودند و پس از آن طنین موسیقی و صدای یاریار ایلیاتی در کوه های منطقه عشایری سرگچینه بلند شد.