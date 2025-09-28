به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش یمن در ادامه عملیات خود در حمایت از مردم غزه، سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی خود قرار دادند.

برخی از رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که موشک ارتش یمن به آسمان تل‌آویو رسیده و آژیرهای هشدار فعال شده است.

رسانه‌های عبری همچنین از توقف پروازهای فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی ارتش یمن خبر دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شلیک یک موشک از یمن رصد شد و در حال کار بر روی رهگیری این تهدید هستیم.

کانال ۱۲ اسرائیل نیز مدعی شد که ارتش این رژیم موفق به رهگیری این موشک یمنی شده است.

ارتش و نیروهای مسلح یمن طی روزهای گذشته در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به صنعاء پایتخت این کشور و نیز جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات شدید پهپادی و موشکی خود قرار داده‌اند. این حملات با موفقیت اهداف خود را محقق کرده است و رژیم صهیونیستی نتوانسته با آن مقابله کند.



