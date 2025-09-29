به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آکسیوس به نقل از یک مسئول در کاخ سفید بعد از نشست شش ساعته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ گزارش داد: به میزان زیادی به توافق بر سر طرح ترامپ نزدیک شده ایم.

وی اضافه کرد: موافقت حماس برای دستیابی به توافق ضروری است و این اتفاق هنوز به صورت رسمی رخ نداده است.

لازم به ذکر است که ساعاتی قبل شبکه الجزیره قطر با اشاره به گزارش روزنامه صهیونیستی یسرائیل هیوم اعلام کرد که نتانیاهو با ویتکاف و کوشنر به مدت شش ساعت، درباره مسائل مختلف از جمله جنگ غزه و پایان آن گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، در این دیدار، طرح‌ها و سناریوهای مختلف برای پایان دادن به جنگ بررسی شده است.

شب گذشته رئیس جمهور آمریکا به وبگاه خبری آکسیوس اعلام کرد که مذاکرات بر سر طرح ادعایی واشنگتن برای پایان دادن به جنگ غزه «در مراحل پایانی خود» است؛ وی سپس ابراز امیدواری کرد که پس از دیدارش با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید، ظرف ۲ روز آینده توافقی اعلام شود.