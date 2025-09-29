  1. بین الملل
سفر «کم‌سابقه» سفیر آمریکا به مصر به تعویق افتاد

یک مسئول آمریکایی از تعویق سفر سفیر واشنگتن در تل آویو به مصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، یک مسئول آمریکایی در گفتگو با تایمز آو اسرائیل اعلام کرد که سفر مایک هاکابی سفیر این کشور در تل آویو به مصر در شرایط کنونی به تعویق افتاده است.

پیشتر گزارش شده بود که مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی قصد دارد در سایه تشدید تنش ها میان تل آویو و قاهره به مصر سفر کرده و با مقامات این کشور رایزنی کند.

مسئولان آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز تاکید کردند که قرار است در این نشست ها در خصوص جنگ غزه صحبت شود.

این نخستین سفر رسمی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی به مصر طی دهه های گذشته به شمار می رود.

به تازگی نیز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان بازدید از دانشکده نظامی این کشور تاکید کرد که هیچ کسی نمی‌تواند علیه مصر دست به تجاوز بزند.

وی تصریح کرد که آگاهی مردم مصر در قبال تحولات کنونی در منطقه بسیار مهم است چرا که منطقه در حال حاضر در مرحله حساسی به سر می‌برد و هر اقدامی باید با فکر و برنامه ریزی انجام شود.

