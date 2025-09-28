به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی قصد دارد در سایه تشدید تنش ها میان تل آویو و قاهره به مصر سفر کرده و با مقامات این کشور رایزنی کند.

مسئولان آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز تاکید کردند که قرار است در این نشست ها در خصوص جنگ غزه صحبت شود.

این نخستین سفر رسمی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی به مصر طی دهه های گذشته به شمار می رود.

روز گذشته نیز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان بازدید از دانشکده نظامی این کشور تاکید کرد که هیچ کسی نمی‌تواند علیه مصر دست به تجاوز بزند.

وی تصریح کرد که آگاهی مردم مصر در قبال تحولات کنونی در منطقه بسیار مهم است چرا که منطقه در حال حاضر در مرحله حساسی به سر می‌برد و هر اقدامی باید با فکر و برنامه ریزی انجام شود.

لازم به ذکر است پیشتر نیز اسامه عبدالخالق نماینده مصر در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه توافقنامه صلح با مصر را که طی پنج دهه گذشته پابرجا مانده تهدید می‌کند.

وی اضافه کرد، این مسأله پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد.

عبدالخالق تصریح کرد که قصد و نیت رژیم صهیونیستی دیگر بر کسی پوشیده نیست و تل آویو به دنبال تغییر محل زندگی فلسطینی‌ها در نوار غزه است.