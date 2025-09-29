مستند «آه نصرالله» روایتی شاعرانه دارد؛ ۱۰ ساعت تصویربرداری داشتیم

محمدحسن رضایی کارگردان مستند «آه نصرالله» که شب گذشته روی آنتن رفت درباره ساخت این اثر به خبرنگار مهر گفت: مستند «آه نصرالله» سال گذشته در جریان مراسم تشییع شهید سید حسن نصرالله ساخته شد. ما و دیگر عوامل مستند آن زمان با وجود محدودیت‌هایی که دولت لبنان برای ورود اتباع خارجی وضع کرده بود، با تلاش بسیار توانستیم وارد لبنان شویم.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما حضور در مراسم بود، چراکه این حادثه بزرگ، همچون مراسم تشییع حضرت امام (ره) و حاج قاسم، برای من به‌عنوان یک فیلمساز مستند و فعال حوزه رسانه اهمیت داشت تا از نزدیک ادراکی از این واقعه داشته باشم. طبیعتاً در چنین مواردی، علاوه بر اینکه می‌خواهیم خودمان شاهد ماجرا باشیم، دغدغه ثبت و ضبط آن را نیز داریم. به همین دلیل به همراه همکاران و دوستانم که با هم سفر کرده بودیم، تصمیم گرفتیم این مراسم و تجلی اشک، سوز و حماسه را ثبت کنیم و این مستند حاصل همین تلاش بود.

کارگردان مستند «آه نصرالله» درباره ادامه روند کار افزود: بعد از بازگشت به ایران، مناسب دیدیم برای سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، روایتی احساسی و شاعرانه از آن واقعه داشته باشیم و به مخاطب ایرانی ارائه دهیم. نگاه احساسی مردم لبنان که فارغ از مذهب و تفاوت‌هایشان همه حول محور سید گرد هم آمده بودند، بسیار تأثیرگذار بود. لبنان کشوری با پیشینه و قدمت تاریخی طولانی نیست و به دلیل تنوع مذهبی و طایفه‌ای، هیچ‌گاه نتوانسته یک هویت ملی واقعی پیدا کند اما به اعتقاد من، اتفاقی که در شهادت و تشییع سید رخ داد، برای نخستین بار باعث شد لبنان به نوعی هویت جمعی دست پیدا کند.

رضایی با اشاره به جزئیات فنی مستند بیان کرد: در این مستند بیش از ۷۰ درصد تصاویر، تولیدی و اختصاصی ماست که در مراسم تشییع و روزهای پس از آن در حاشیه مزار سید ضبط شده است. در مجموع بیش از ۱۰ ساعت تصویر از مراسم و حواشی قبل و بعد آن در اختیار داشتیم اما با توجه به خط روایی و سناریویی که برای مستند در نظر گرفتیم، بخشی از آن انتخاب و یک مستند کوتاه ۱۷ دقیقه‌ای ساخته شد. از این ۱۰ ساعت، حدود ۱۳ دقیقه در مستند تصاویر اختصاصی است. همچنین مصاحبه‌های مردمی داریم که روایت آنها از مراسم تشییع سید حسن را در بر می‌گیرد. این مصاحبه‌ها همچنان محفوظ است و اگر در آینده کار دیگری از تصاویر تولیدی آماده کنیم، از آنها استفاده خواهیم کرد.

کارگردان مستند «آه نصرالله» درباره انتخاب راوی مستند توضیح داد: راوی این اثر، حامد عسگری است که خود نیز در مراسم تشییع حضور داشت اما زمانی که در حال تصویربرداری بودیم هنوز نمی دانستیم قرار است این همکاری را داشته باشیم. با این حال پس از بازگشت به ایران و آماده شدن کار برای تدوین، برایم اهمیت داشت راوی از حال‌وهوای تشییع درکی مستقیم داشته باشد، بنابراین از حامد عسگری درخواست کردم و او نیز لطف کرد و نریشن کار را گفت.

این مستند به کارگردانی محمدحسن رضایی و همکاری مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و دفتر مقاومت اسلامی نجبا در ایران تولید شده است.