«داستان انار» تماشایی شد؛ روایت فرهاد قائمیان از یک مستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نمایش فیلم مستند «داستان انار» به کارگردانی خشایار محمودآبادی با حضور محمدحسین لطیفی و فرهاد قائمیان به میزبانی یکی از مجموعه های سینمایی شهر اصفهان برگزار شد.

فرهاد قائمیان مشاور مستند «داستان انار» بعد از نمایش فیلم در سینما ساحل اصفهان گفت: «داستان انار» برای من صرفا یک فیلم نیست؛ پلی میان ۲ ملت و ۲ فرهنگ کهن است. وقتی نخستین قاب‌ها روی پرده نقش بست، با خودم گفتم هنر یعنی همین؛ ساختن زبانی مشترک که مرزها را کنار می‌زند.

وی افزود: دیدن نماهایی از میدان نقش جهان، پل خواجو و چهل‌ستون در کنار تصاویر شهر شیان برایم تجربه‌ای تازه بود. انگار دوربین خشایار محمودآبادی روح مشترک ۲ تمدن را کشف کرده بود. حضور شخصیت خانم انار هم به روایت طراوتی خاص بخشیده بود و فیلم را از یک مستند صرف فراتر برد.

قائمیان در ادامه به نقش تهیه‌کننده اثر اشاره کرد و گفت: نمی‌توانم از حضور محمدحسین لطیفی غافل شوم. او با نگاه حرفه‌ای و تجربه‌اش باعث شد این پروژه به ثمر برسد. اگر حضورش نبود، شاید ساخت چنین فیلمی با این کیفیت ممکن نمی‌شد.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون با یادآوری یکی از صحنه‌های مستند گفت: لحظه‌ای که مدالی با تصویر پروفسور اصغر محمودآبادی به همسرشان اهدا شد، برای من سرشار از احترام به ریشه‌ها و پاسداشت فرهنگ بود.

قائمیان در پایان درباره استقبال مردم از فیلم تصریح کرد: ۲ سالن سینما تا آخرین صندلی پر شد و بسیاری ایستاده فیلم را تماشا کردند. این استقبال نشان داد مردم ما همچنان به روایت‌های اصیل و متفاوت نیاز دارند و از دیدن آنها لذت می‌برند. به هرترتیب مسئولیت ما هنرمندان انتقال پیام عشق و دوستی است. «داستان انار» یادآوری کرد که ایران فقط تاریخ نیست؛ فرهنگی زنده است که در هر دانه انار و در هر نگاه جاری است.