  1. استانها
  2. قم
۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۴

پخش مستند «آه نصرالله» از شبکه‌های سیما

پخش مستند «آه نصرالله» از شبکه‌های سیما

قم- مستند «آه نصرالله» هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از شبکه‌های مختلف سیما به روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند تلویزیونی «آه نصرالله» به کارگردانی محمدحسن رضایی و تهیه‌کنندگی مجتبی برهان هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت علامه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از شبکه‌های مختلف سیما به روی آنتن می‌رود.

این اثر روایتی شاعرانه و احساسی از بدرقه تاریخی سید مقاومت است که در قاب تصویر صحنه‌هایی بی‌بدیل از اشک و شوق، اندوه و حماسه ملت لبنان و امت اسلامی در وداع با پیکر شهید نصرالله را به نمایش می‌گذارد. روایتگری این مستند را حامد عسکری بر عهده داشته و با زبان شاعرانه زوایای کمتر دیده‌شده از شکوه و عمق این مراسم را بازگو می‌کند.

تصویربرداری آه نصرالله سال گذشته و در جریان برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر سید مقاومت در بیروت انجام شده و به همت دفتر رسانه‌ای جنبش نجباء در ایران و با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید گردیده است.

در تولید این مستند رضا رضایی، صادق بیطرفان و محمدحسین رضایی به عنوان تصویربردار، حسین سعدی در مقام نویسنده و ابوالفضل جمال‌آبادی به عنوان تدوینگر حضور داشته‌اند.

این مستند ضمن بازنمایی ابعاد عاطفی و اجتماعی این رخداد بزرگ، تلاش دارد تصویری ماندگار از وفاداری امت اسلامی به راه مقاومت و شهادت را در حافظه تاریخی منطقه ثبت کند.

کد خبر 6602874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها