به گزارش خبرگزاری مهر، مستند تلویزیونی «آه نصرالله» به کارگردانی محمدحسن رضایی و تهیه‌کنندگی مجتبی برهان هم‌زمان با نخستین سالگرد شهادت علامه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان از شبکه‌های مختلف سیما به روی آنتن می‌رود.

این اثر روایتی شاعرانه و احساسی از بدرقه تاریخی سید مقاومت است که در قاب تصویر صحنه‌هایی بی‌بدیل از اشک و شوق، اندوه و حماسه ملت لبنان و امت اسلامی در وداع با پیکر شهید نصرالله را به نمایش می‌گذارد. روایتگری این مستند را حامد عسکری بر عهده داشته و با زبان شاعرانه زوایای کمتر دیده‌شده از شکوه و عمق این مراسم را بازگو می‌کند.

تصویربرداری آه نصرالله سال گذشته و در جریان برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر سید مقاومت در بیروت انجام شده و به همت دفتر رسانه‌ای جنبش نجباء در ایران و با مشارکت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید گردیده است.

در تولید این مستند رضا رضایی، صادق بیطرفان و محمدحسین رضایی به عنوان تصویربردار، حسین سعدی در مقام نویسنده و ابوالفضل جمال‌آبادی به عنوان تدوینگر حضور داشته‌اند.

این مستند ضمن بازنمایی ابعاد عاطفی و اجتماعی این رخداد بزرگ، تلاش دارد تصویری ماندگار از وفاداری امت اسلامی به راه مقاومت و شهادت را در حافظه تاریخی منطقه ثبت کند.