«انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک گیشه سینماهای کره را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمدی سیاه کره‌ای «انتخاب دیگری نیست» ساخته پارک چان-ووک با بازی لی بیونگ-هون، با ۶۰۹۲۸۰ نمایش و فروش ۴.۵ میلیون دلاری در فاصله ۲ روز از ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر، در صدر گیشه سینماهای کره جنوبی قرار گرفت. این فیلم به این ترتیب ۴۵.۲ درصد از فروش آخر هفته را از ۱۸۷۱ سینما به خود اختصاص داد.

این فیلم که اکرانش از ۲۴ سپتامبر آغاز شده در این فاصله در مجموع ۷.۴ میلیون دلار بلیت فروخته است.

در این فیلم لی بیونگ-هون نقش مان-سو، یک متخصص تولید کاغذ اخراجی را بازی می‌کند که برای به دست آوردن یک موقعیت شغلی جدید تنها راهی را که پیش پای خود می‌بیند، حذف رقبایش است و به این ترتیب به یک قاتل سریالی بدل می‌شود. او در نهایت متوجه می‌شود که این موقعیت شغلی برای نظارت بر آزمایش هوش مصنوعی است.

«انتخاب دیگری نیست» محصول سال ۲۰۲۵ کره جنوبی به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی پارک چان-ووک است و با اقتباس از رمان آمریکایی «تبر» نوشته دونالد وستلیک ساخته شده است. سون یه-جین، پارک هی-سون، لی سونگ-مین، یئوم هی-ران و چا سونگ-وون دیگر بازیگران فیلم هستند و فیلم دومین اقتباس سینمایی از این رمان پس از فیلم بلند فرانسوی زبان «تبر» محصول ۲۰۰۵ به کارگردانی کوستا گاوراس است.

این فیلم اولین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی هشتاد و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ تجربه کرد و تحسین منتقدان را برانگیخت. اولین نمایش داخلی فیلم نیز به عنوان فیلم افتتاحیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان در ۱۷ سپتامبر بود.

نخستین بار در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان سال ۲۰۰۹ بود که اعلام شد پارک فیلم «تبر» ساخته کوستا گاوراس در سال ۲۰۰۵ را بازسازی خواهد کرد پارک بعداً توضیح داد که رمان «تبر» را خوانده و تصمیم گرفته آن را اقتباس کند و اطلاع نداشته که کوستا گاوراس پیشتر این کار را انجام داده است. در یک گفتگوی زنده با گاوراس در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان ۲۰۱۹، پارک به مخاطبان گفت که هنوز در حال کار برای اقتباس خود از رمان وستلیک است. پارک از این فیلم به عنوان «پروژه‌ای مادام‌العمر» یاد کرد و گفت اگرچه هنوز فیلمبرداری آن را شروع نکرده، اما آرزو دارد «این فیلم را به شاهکار خود بدل کند».

گاوراس که هنوز حقوق کتاب را در اختیار داشت، به پارک در توسعه این پروژه کمک کرد. ابتدا قرار بود این فیلم به زبان انگلیسی باشد و دان مک‌کلار به همراه پارک فیلمنامه را بنویسند.

در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲، پارک اظهار کرد این پروژه هنوز در حال توسعه است و «داستانی دلخراش درباره مردی میانسال که شغلش را از دست داده و حالا باید نانی برای خانواده‌اش بیاورد» را دنبال می‌کند. بنابراین، او در فرآیند جستجوی شغل در یک زمینه تخصصی تلاش می‌کند و به یک قاتل زنجیره‌ای تبدیل می‌شود. او مارس ۲۰۲۴ فاش کرد که داستان این فیلم در کره اتفاق خواهد افتاد.

فیلم جدید پارک چان-ووک همچنین به عنوان نماینده کره جنوبی برای بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی نود و هشتمین دوره جوایز اسکار انتخاب شده است.

در همین حال جایگاه دوم فروش سینماهای کره را فیلم ژاپنی «مرد اره‌برقی: رز آرک» با ۲.۵ میلیون دلار فروش در ۱۰۶۴ سینما و سهم ۲۴.۷ درصدی از فروش، به خود اختصاص داده است. این فیلم اقتباسی از آرک «رز» مانگای محبوب تاتسوکی فوجیموتو و به کارگردانی تاتسویا یوشیهارا و فیلمنامه هیروشی سکو است. فیلم درباره دنجی است که در مواجهه با رز، کارگر یک کافه کارشان به ارتباطی پر هرج و مرج و خونین می‌کشد.

فیلم ژاپنی «قاتل شیطان: کیمتسو نو یایبا - فیلم: قلعه بی‌نهایت» نیز با فروش ۱۱۶۸۸۲ بلیت در رتبه سوم قرار گرفت.

۱۰ فیلم برتر سینماهای کره جنوبی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر روی هم رفته ۹.۶ میلیون دلار فروش کردند که نسبت به حدود ۵.۷ میلیون دلار آخر هفته پیش، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.