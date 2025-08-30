به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جدیدترین فیلم پارک چان-ووک با عنوان «انتخاب دیگری نیست» داستان مردی میانسال را دنبال می‌کند که پس از اخراج غیرمنتظره از شرکت کاغذسازی که ۲۵ سال در آن کار می‌کرد، برای یافتن شغل به هر دری می‌زند. این سابقه کاری تقریباً برابر مدت زمانی است که پارک صرف کرد تا بتواند این داستان اقتباسی از رمان معمایی «تبر» نوشته دونالد ای.وستلیک را که سال ۱۹۹۷ منتشر شد، به پرده بزرگ سینما بیاورد.

پارک پیش از نمایش فیلمش در جشنواره فیلم ونیز، در نشست مطبوعاتی رسمی جشنواره گفت: همه ما برای از دست دادن شغل و امنیت می‌ترسیم. من ۲۰ سال روی این فیلم کار کردم، چون در طول این ۲ دهه با هر کس ارتباط برقرار کردم، می‌گفت؛ «این یک داستان به‌موقع است». این به من اعتماد به نفس داد تا مطمئن باشم این فیلم در نهایت ساخته خواهد شد.

پارک، اسطوره سینمای کره که برای ساخت فیلم‌هایی چون «پیرپسر»، «عطش» و «کنیز» و همچنین تهیه‌کنندگی «برف‌شکن» شناخته می‌شود، آخرین بار سال ۲۰۰۵ با فیلم «همدردی با بانوی انتقام» در بخش رقابتی ونیز حضور داشت.

وی در پاسخ به اینکه چه عاملی موجب شد تا ساخت این فیلم این قدر طول بکشد، گفت: یک پاسخ بسیار کوتاه، در واقع یک کلمه‌ای، وجود دارد و آن پول است.

وی افزود: اینطور نبود که هیچ بودجه‌ای نداشته باشیم، اما می‌خواستم مطمئن باشم که بودجه‌ای که احساس می‌کنم کافی است، وجود دارد. ساخت این فیلم ۲۰ سال طول کشید و بعد از این همه مدت، توانستم این بازیگران شگفت‌انگیز را جمع کنم.

لی بیونگ-هون، بازیگر «بازی مرکب»، نقش شخصیت اصلی مان-سو را بازی می‌کند که از کارش اخراج می‌شود. در همین حال گروه بازیگران فیلم که بیشترشان در نشست مطبوعاتی عصر جمعه حضور داشتند، شامل سون یه-جین، لی سونگ-مین، یوم هی-ران، چا سونگ-وون، یو یئون-سوک و پارک هی-سون بود.

در این نشست لی همکاری با پارک چان-ووک را «رویا» خواند و «انتخاب دیگری نیست» را یکی از تجاری‌ترین فیلم‌های این کارگردان نامید و گفت: مهم نیست چه فیلمی باشد، من همیشه به او می‌گویم «بله»!

از آنجا که «انتخاب دیگری نیست» شخصیت اصلی را در یک دوراهی کاری تصویر می‌کند، از پارک پرسیده شد که اگر مشکلی برای صنعت فیلم رخ دهد، خود او از نظر شغلی چه خواهد کرد و پاسخ او این بود که فکر نمی‌کند هنر در قالب فیلم کوچک شود.

وی افزود: شاید فرهنگ رفتن به سینما برای تماشای فیلم به پایان برسد. اما حدس می‌زنم اگر زمانی فرا برسد که نتوانم بودجه‌ای را که می‌خواهم به دست بیاورم، به ساختن فیلم با گوشی موبایلم ادامه خواهم داد. من قبلاً این کار را کرده‌ام.

این کارگردان به تازگی برای اخراجش در کنار همکار نویسنده‌اش، دان مک‌کلار از انجمن نویسندگان آمریکا به دلیل نقض قوانین اتحادیه که کار کردن در طول اعتصاب ۲۰۲۳ را ممنوع می‌کرد، خبرساز شد. پارک ادعای بازنویسی بخش‌هایی از فیلمنامه سریال «همدرد» در دوره اعتصاب را رد کرد، اما در اعتراض به این اخراج دست به کاری قانونی نزد زیرا گفت داشت فیلم «انتخاب دیگری نیست» را تمام می‌کرد و رساندن فیلم به جشنواره ونیز برایش مهم‌تر بود.