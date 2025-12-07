  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

اکران فیلم کره‌ای «چاره‌ای نیست» در خانه هنرمندان

فیلم سینمایی «چاره‌ای نیست» به‌ کارگردانی پارک جان‌ووک ‏در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «چاره‌ای نیست» ‏(۲۰۲۵) به‌ کارگردانی پارک جان‌ووک ساعت ۱۷ پنجشنبه ۲۰ آذر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم سینمایی در ۱۴۰ دقیقه با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«چاره‌ای نیست» یک فیلم کمدی سیاه است که از رمان «تبر» نوشته دانلد ای وستلیک اقتباس شده است.

فیلم داستان کارمندی معمولی را روایت می‌کند که در برابر یک بحران شغلی و خانوادگی، مجبور می‌شود تصمیمی بگیرد که آینده‌اش را تغییر می‌دهد ... .

لی بیونگ هون، سون یه جین، پارک هی سون و لی سونگ مین در این فیلم بازی می‌کنند.

کد خبر 6680331
ندا زنگینه

برچسب‌ها

