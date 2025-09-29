گلی: نخبگان اصفهان ۲۸۲ اختراع ثبت کردند؛ کاهش مهاجرت به خارج از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ساره گُلی صبح دوشنبه در نشست خبری با تأکید بر اینکه بنیاد نخبگان از موازی‌کاری با دانشگاه‌ها پرهیز می‌کند، اظهار کرد: ما در بنیاد نخبگان به دنبال مقاله‌نویسی یا طرح‌های پژوهشی صرف نیستیم بلکه تمرکز بر ارائه راه‌حل‌های عملیاتی برای چالش‌های استانی است.

وی افزود: حیطه وظایف ما مشخص است و با هدف ارائه طرح‌های کاربردی در کنار دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز از سه سال پیش، خاطرنشان کرد: این هیئت‌ها که از اساتید دانشگاه، دانشجویان و مدیران تشکیل شده با تمرکز بر اولویت‌های استان مانند آب، محیط‌زیست و انرژی، دستاوردهای قابل‌توجهی کسب کردند.

گلی ادامه داد: این دستاوردها در سطح کشوری نیز مورد توجه قرار گرفته است و توانستیم جایگاه ویژه‌ای در این زمینه به دست آوریم.

وی افزود: برنامه‌ریزی کردیم تا نخبگان را به عنوان دستیاران استانی و نمایندگان بنیاد در دستگاه‌های اجرایی معرفی کنیم. این اقدام باعث شد نخبگان به طور مستقیم در کمیسیون‌های تخصصی استانداری حضور یابند و طرح‌های خود را به مدیران ارشد ارائه دهند.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به استقبال استاندار از این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: اکنون نخبگان در کمیسیون‌های مختلف استانداری کرسی دارند و طرح‌های آنان در حوزه‌های مختلف شهری و استانی در حال اجراست.

گلی با بیان اینکه کوشیدیم شکاف بین تحقیقات علمی و اجرای عملی را پر کنیم، ابراز کرد: بسیاری از طرح‌های علمی-پژوهشی به دلیل اجرایی نشدن، بلااستفاده می‌مانند اما ما با ایجاد ارتباط مستقیم میان نخبگان و مدیران این مشکل را برطرف کردیم.

وی ادامه داد: برای مثال طرح‌هایی که نخبگان در حوزه‌های شهری ارائه کردند پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، به مرحله اجرا رسیده و نتایج ملموسی در سطح استان داشته است.

چالش مهاجرت نخبگان اصفهانی به سایر استان‌ها

گلی به موضوع مهاجرت نخبگان نیز اشاره کرد و گفت: طی یک سال و نیم اخیر مهاجرت نخبگان از استان اصفهان به خارج از کشور میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ البته هنوز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد و برای مثال مهاجرت نخبگان از اصفهان به خارج از استان را داریم.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان اصفهانی به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی، در پارک‌های فناوری تهران مستقر شدند و ما در تلاش هستیم با توسعه شهرک علمی و تحقیقاتی و گسترش ارتباطات در سطح ملی، انگیزه ماندگاری نخبگان را تقویت کنیم.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان اضافه کرد: نباید این تصور ایجاد شود که فعالیت در تهران، دایره ارتباطات بیشتری فراهم می‌کند و از این رو ما در حال ایجاد بسترهایی هستیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان در اصفهان نیز بتوانند به همان سطح از ارتباطات دست یابند.

اختراعات شاخص نخبگان اصفهان در حوزه آب و پزشکی است

گلی با اشاره به اینکه ۲۸۲ اختراع توسط ۵۶۱ مخترع در استان طی سال گذشته به ثبت رسید، اظهار کرد: از این تعداد، ۲۷۳ اختراع در سطح یک و ۲ و همچنین ۹ اختراع در سطح سه ثبت شدند. برخی از این اختراعات در حوزه‌های تصفیه آب صنایع، پزشکی و فیزیوتراپی کاربرد دارند و در حال پیگیری برای تجاری‌سازی هستند.

وی همچنین به تخصیص بودجه قابل‌توجهی برای فعالیت‌های بنیاد اشاره کرد و گفت: طی شش ماه گذشته بودجه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان از معاونت علمی و فناوری دریافت کردیم که این مبلغ با حمایت‌های اخیر سه برابر شده و اکنون در حال برنامه‌ریزی برای رونمایی از چهار کارگاه نوآوری در اصفهان هستیم که تا پایان سال عملیاتی خواهند شد.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان به فعالیت‌های فرهنگی و هنری بنیاد نیز اشاره کرد و افزود: مرکز پویانمایی اصفهان با کسب امتیاز از معاونت علمی و فناوری، اکنون میزبان پنج تا ۶ استودیوی تخصصی در حوزه انیمیشن و تصویرسازی است. این استودیوها با هزینه‌های بالا راه‌اندازی شده و زمینه‌ای برای فعالیت نخبگان هنری فراهم کرده است.

گلی ادامه داد: همچنین با فرمانداری‌ها، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس در شهرستان‌های استان همکاری نزدیکی داریم تا شبکه نخبگان استان را گسترش دهیم.

به گفته وی، برای اولین بار در کشور قراردادهای صنعتی با مشارکت نخبگان در سطح استان منعقد شده که نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان نقش بانوان در فعالیت‌های بنیاد را بسیار پررنگ دانست و گفت: حداقل نیمی از اعضای هیئت‌های اندیشه‌ورز را بانوان تشکیل می‌دهند و حضور آن‌ها در حوزه‌های علمی، صنعتی و مدیریتی بسیار برجسته است.

گلی با بیان اینکه برنامه‌های ویژه‌ای برای توانمندسازی بانوان داریم و هیچ محدودیتی برای فعالیت آن‌ها قائل نیستیم، افزود: حضور بانوان در بنیاد نه‌تنها با آقایان برابر است بلکه در برخی حوزه‌ها حتی پررنگ‌تر نیز بوده است.

۲ پروژه برای مسکن نخبگان در حال اجرا است

وی همچنین به پروژه‌های مسکن برای نخبگان استان اشاره کرد و گفت: در پروژه ۲ هزار ۴۹۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن ۴۳ نفر از نخبگان در فازهای مختلف ثبت‌نام کردند؛ همچنین یک پروژه بزرگ در زمینی هشتصد هکتاری با همکاری دستگاه‌های مختلف استان برای تامین مسکن نخبگان آغاز شده و در حال اجرا است که با توجه به پیشرفت فیزیکی آن تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

گلی افزود: ما همچنین با برگزاری چهار نشست تخصصی با عنوان همکارشو در حوزه‌های پلیمر، کشاورزی، سلامت و مهندسی شیمی طی چهار ماه گذشته توانستیم جذب نخبگان استان در صنایع با موفقیت پیش ببریم.

لزوم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان تأکید کرد: نخبگان سرمایه اصلی هر کشوری هستند و ما باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنیم.

گلی ادامه داد: بنیاد نخبگان استان اصفهان با پوشش ۷۰ دانشگاه در سطح استان، توانسته شبکه‌ای گسترده از نخبگان شهرستانی و استانی ایجاد کند.

وی ابراز کرد: با ایجاد ارتباط با صنعت، آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی می‌کوشیم تا نخبگان در جایگاه تخصصی خود اثرگذار باشند و به حل مسائل کلان کشور کمک کنند.

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان افزود: باید با زبان نسل جدید ارتباط برقرار کنیم و ابزارهای به‌روز را به کار بگیریم تا بتوانیم توانمندی‌های آن‌ها را به بهترین شکل هدایت کنیم و این رویکرد نه‌تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی نیز می‌تواند الگویی برای توسعه باشد.