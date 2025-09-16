به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محمدی ظهر سهشنبه در نشست خبری بیستودومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران که با حضور استاندار اصفهان در تالار اشرف استانداری برگزار شد، با بیان اینکه آموزشهای مهارتی امروز مهمترین سرمایهگذاری برای آینده کشور است، اظهار کرد: بسیاری از کشورها بیش از ۶۵ سال است که با اتکا بر توسعه مهارت توانستهاند اقتصاد خود را متحول کنند و ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این مسیر گامهای جدی برداشته است.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی سه ضلع دولت، کارفرمایان و مهارتآموزان در ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای افزود: تجربه جهانی نشان میدهد که مشارکت این سه بخش میتواند زیستبوم مهارت را شکل دهد و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تاکید بر نقش مهارت در کاهش هزینههای تولید و افزایش ارزش افزوده گفت: اگر به سمت سرمایهگذاری بلندمدت در آموزشهای مهارتی حرکت کنیم، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور از جمله اشتغال و بهرهوری برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: بیستودومین مسابقات ملی مهارت پس از چند سال وقفه، امسال با میزبانی اصفهان و در ۳۸ رشته مختلف در حوزههای صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر برگزار میشود. از میان بیش از ۱۰ هزار مهارتآموز شرکتکننده در مرحله مقدماتی شهرستانی و استانی، ۷۰۰ نفر به رقابتهای ملی راه یافتهاند.
محمدی با اشاره به حضور بیش از هزار کارشناس، داور و مهمان در این رقابتها بیان کرد: برگزاری چنین رویدادی در اصفهان، علاوه بر نمایش توانمندیهای جوانان، زمینهساز مشارکت جدی فعالان اقتصادی و صنایع بزرگ کشور در حوزه مهارتآموزی است.
وی یادآور شد: بیشتر شرکتکنندگان در رده سنی ۱۹ سال قرار دارند که نشان میدهد مسابقات ملی مهارت بستری ارزشمند برای پرورش نسل آینده نیروی انسانی متخصص کشور است.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: برندگان این رقابتها به عنوان نمایندگان ایران در مسابقات مهارت آسیایی و جهانی معرفی خواهند شد و حضور آنان میتواند جایگاه ایران را در این عرصه ارتقا بخشد.
وی با اشاره به توافقات اخیر ایران با برخی کشورها از جمله عمان تصریح کرد: در آینده نزدیک شاهد راهاندازی پردیس بینالمللی مسابقات مهارت و برگزاری رقابتهای منطقهای با حضور کشورهای همسایه خواهیم بود. این اقدام علاوه بر تبادل تجربیات، مسیر همکاریهای فناورانه و اقتصادی را نیز هموار خواهد کرد.
به گفته محمدی، رشتههای متنوعی از جمله توسعه نرمافزارهای مدیریت شبکه، نگهداری هواپیما، تجارت الکترونیک، صنایع غذایی، لولهکشی، گرمایش، آجرچینی، جواهرسازی و آرایشگری مردانه در این دوره از مسابقات پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: همانگونه که مسابقات ورزشی بینالمللی همچون جام جهانی فوتبال نقش مهمی در توسعه ورزش دارند، مسابقات ملی و جهانی مهارت نیز میتواند موتور محرک زیستبوم مهارت و اشتغال کشور باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با قدردانی از میزبانی استان اصفهان گفت: ظرفیتهای مدیریتی و زیرساختی این استان شرایطی فراهم کرده است تا جوانان مستعد ایران در کنار نخبگان و داوران ملی، رقابتی شایسته و پرثمر را تجربه کنند.
