۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

بازرسان انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان انتخاب شدند

بازرسان انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان انتخاب شدند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما با حضور نماینده وزارت کار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما روز گذشته یکشنبه ۶ شهریور با حضور اکثریت اعضا برگزار و بازرسان جدید این صنف برای یک سال آینده انتخاب شدند.

بر اساس رای اعضا آرش نعیمیان به عنوان بازرس اصلی و لیلا رنگرزان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در حاشیه این مجمع از منصوره وافری برای یک عمر فعالیت در خانه سینما و پیگیری مشکلات صنوف تجلیل شد و حاضران به صورت ایستاده چند دقیقه وی را تشویق کردند.

همچنین اعضای مجمع، انتخاب همایون اسعدیان به عنوان مدیرعامل خانه سینما را تبریک گفتند و از فعالیت های وی به عنوان یکی از موسسان اصلی تاسیس این انجمن تجلیل کردند.

ندا زنگینه

