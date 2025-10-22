حسین پاکدل عضو شورای صیانت خانه سینما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، مجمع عمومی خانه سینما امروز چهارشنبه ۳۰ مهر با حضور روسا و نمایندگان اصناف در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

در این مجمع عمومی ابتدا محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه گزارشی از فعالیت‌ها را ارائه داد.

در ادامه مجمع عمومی همچنین گزارش مالی و گزارش بازرس به اطلاع مجمع رسید و بعد از تایید گزارش‌ها انتخابات مجمع برگزار شد.

علیرضا نجف زاده با ۱۳ رای به عنوان بازرس اصلی و امیر سحرخیز با ۶ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در انتخابات شورای صیانت فاطمه زیوری با ۱۸ رای، روح انگیز شمس با ۱۵ رای و حسین پاکدل با ۱۲ رای به عنوان اعضای اصلی و سعید رشتیان به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

محمدرضا عرب بنا بر تصمیم شخصی از انتخابات کناره گیری کرد.

در این مراسم توزیع کارت‌های نظام صنفی اعضای خانه سینما نیز آغاز شد.