عیادت مدیرعامل خانه سینما از جمال شورجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما عصر روز گذشته یکشنبه ۱۳ مهر، همراه با حبیب اسماعیلی و سید علیرضا حسینی از اعضای هیئت مدیره و سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی به دیدن جمال شورجه کارگردان پیشکسوت سینمای ایران در منزل وی رفتند.

همایون اسعدیان در این دیدار با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و هنری جمال شورجه گفت: آقای شورجه از جمله کارگردانان پیشگام سینمای دفاع مقدس و سینمای دینی است که آثار خوبی را در سینما و تلویزیون خلق کرده است. شورجه در فعالیت های صنفی نقش پررنگی داشت و همیشه میانه‌روی را در پیش می‌گرفت و در شوراهای مختلف به رغم اختلاف نظرهایی که وجود داشت اما آنها را در تصمیم گیری‌ها وارد نمی کرد و همیشه منفعت سینما برایش مهم بود.

وی عنوان کرد: باعث تاسف است که کارگردانی همچون جمال شورجه در سال‌های اخیر به دلیل بیماری فرصت ساخت اثر جدیدی را پیدا نکرده است اما ما بر خود واجب می دانیم هم به عنوان همکار و دوست و هم به عنوان یک وظیفه صنفی جویای حال او باشیم و از نظرات و پیشنهاداتشان استفاده کنیم و امیدوارم سلامتی او به زودی حاصل شود.

جمال شورجه نیز که مدت ها در بستر بیماری است ضمن تشریح روند درمان خود از همایون اسعدیان و مدیران خانه سینما به پاس حمایت‌ها و پیگیری‌های مشکلات هنرمندان تشکر و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

وی در این دیدار همچنین با ذکر خاطراتی از دوستی و همکاری های خود با همایون اسعدیان در سینما به نیکی یاد کرد.

در پایان این دیدار لوح تقدیر خانه سینما و هدایایی به رسم یابود به خانواده وی اهدا شد.