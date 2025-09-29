دادستان اصفهان مدیر برتر ملی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و در آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی کشور که با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان به عنوان مدیر برتر ملی در میان دادستان‌های مراکز استان‌ها انتخاب شد.

از جمله اقدامات شاخصی که با پیگیری و تلاش‌های مدعی العموم استان انجام شده است می‌توان به اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه، حضور در مجامع عمومی و ملاقات مردمی به صورت مستمر و محله محور، حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، رسیدگی به پرونده‌های مسن، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقابله با تغییر کاربری اراضی، پیگیری مجدانه در موضوعات مرتبط با حقوق عامه، تاسیس مجتمع شوق زندگی، جمع‌آوری و سامان‌دهی معتادان متجاهر و کاهش جرایم خاص از جمله سرقت و برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده اشاره کرد.

این موفقیت دادستان اصفهان در نظام قضایی کشور براساس تلاش‌های جهادی قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به منظور خدمت به مردم شهید پرور اصفهان کسب شده است.

‌