به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از ۴۶ عنوان تازههای نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، صبح امروز دوشنبه، هفتم مهرماه ۱۴۰۴ با حضور سردار فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه و سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه برگزار شد.
این مراسم به منظور معرفی آثار جدید در حوزه دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره مجاهدتهای رزمندگان اسلام برگزار گردید و مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت. آثار رونمایی شده شامل کتابها و مستندات مختلفی است که به بررسی ابعاد مختلف جنگ تحمیلی و نقش سپاه در آن میپردازد.
حضور مسئولان و علاقهمندان به فرهنگ دفاع مقدس در این مراسم نشاندهنده اهمیت و ارزش این آثار در حفظ تاریخ و انتقال آن به نسلهای آینده است.
