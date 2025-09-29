همزبانی و عمل به تکلیف الهی؛ رمز ایستادگی در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش مردم و پایبندی به تکلیف الهی در پیروزیهای انقلاب و میدانهای نبرد گفت: همزبانی و عمل به تکلیف الهی بود که ما را قادر ساخت در برابر تمام دنیای کفر، ظلم و استکبار بایستیم.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روز اضافه کرد: در این نبرد همه مردم پای کار آمدند و این حضور عمومی ریشه در آموزهها و دستورات حضرت امام دارد.
وی، گفت: حضور متحد مردم در کنار امام و عمل به وظایف شرعی و ملی، زمینهساز دستیابی به نتایج مطلوب شده است.
سردار فدوی تأکید کرد: اگر ما تکالیف خود را انجام دهیم، خداوند اجازه نمیدهد محاسبات دشمنان ثمربخش شود.
وی همچنین نسبت به اهمیت مراقبت و پایبندی دائم به تکالیف فردی و جمعی هشدار داد و گفت: هر کس باید ابتدا تکلیف خود را بشناسد و با عزم و استمرار آن را ادا کند تا بهترین نتیجه حاصل شود.
جانشین فرمانده کل سپاه در پایان از شکلگیری جنگ در ابعاد مختلف، از جمله جنگ رسانهای، سخن گفت و دوباره تأکید کرد که در نهایت انجام تکالیف نزد مردم و نیروهای مؤمن است که سرنوشت را رقم خواهد زد و حاصل نهایی را خدا تعیین میکند.
نظر شما