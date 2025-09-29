گردآوری مستندات، روزشمار و تاریخ جنگ ۱۲ روزه در مرکز اسناد سپاه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس سپاه، در آیین رونمایی از ۴۶ عنوان کتاب این مرکز تأکید کرد: مهم‌ترین نقطه قوت مرکز، دقت و سخت‌گیری در انتشار آثار است تا روایت‌های منتشرشده معتبر، مستند و عاری از تحریف باشد.

وی با بیان اینکه سرعت در کار اولویت اصلی مرکز نبوده، افزود: اثر باید بارها بازبینی شود تا مطمئن شویم روایتی که منتشر می‌شود، واقعی و قابل اتکا است. کوچک‌ترین خطا می‌تواند به اعتبار مرکز لطمه وارد کند.

سردار شریف ضمن قدردانی از تلاش‌های راویان، نویسندگان و ناظران مرکز گفت: اگرچه در برخی آثار اشکالاتی وجود داشته، اما تلاش می‌کنیم در چاپ‌های بعدی آنها را اصلاح کنیم. سرعت‌بخشی به روند کار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی به اشاره به برخی کتاب‌های شاخص مانند تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس که سال‌ها به‌دلیل مسائل جزئی به تعویق افتاده بود، خاطرنشان کرد: با اولویت‌بندی و پیگیری جدی، بسیاری از این آثار منتشر شدند.

سردار شریف همچنین از مأموریت جدید مرکز خبر داد و تصریح کرد: به دستور فرمانده کل سپاه، گردآوری مستندات، روزشمار و تاریخ جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بر عهده این مرکز گذاشته شده است. در این نبرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌ویژه نیروی هوافضا نقش محوری داشت و حماسه‌ای بزرگ با شلیک بیش از ۵۰۰ موشک و مقاومت جانانه رزمندگان رقم خورد.

وی افزود: این نبرد نشان داد نسل قدیم سپاه در کنار جوانانی که تازه به صف پاسداران پیوسته‌اند، چگونه در برابر رژیم صهیونیستی و حامیانش ایستادند و آنان را به پذیرش آتش‌بس واداشتند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پایان تأکید کرد: روایت دقیق و متقن این حوادث پیش از هرگونه تحریف، وظیفه‌ای اساسی است و ما با استفاده از تجربیات راویان قدیمی و نویسندگان متعهد، این مأموریت را دنبال می‌کنیم.