مخبر: اتحاد و همدلی ملت ایران در نبرد ۱۲ روزه دشمن را به زانو درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع جانبازان و ایثارگران ورزشکار در مجموعه ورزشی شهید کاظمی تهران حضور یافت و ضمن گرامیداشت یاد و نام ایثارگران و مجروحان سرافراز جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: پاسداشت و تکریم جانبازان، حامل پیامی روشن و هشداردهنده برای دشمنان جمهوری اسلامی است و نشان می‌دهد که ملت ما همچنان بر سر آرمان‌های انقلاب استوار است.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری خطاب به ورزشکاران ایثارگر تاکید کرد: آنچه موجب شد پس از گذشت چهار دهه از آغاز دفاع مقدس، در شرایطی که کشورمان در ابتدای مسیر حتی از ابتدایی‌ترین تجهیزات نظامی مانند سیم خاردار هم بی‌بهره بود، بتواند در برابر بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان ایستادگی کند، چیزی جز روحیه ایثارگری و فداکاری شما عزیزان نبود و شواهد نشان داد دشمن با همه امکانات پیشرفته و فرماندهی واحد استکباری خود، تنها دوازده روز توانست مقاومت کند و در نهایت ناچار شد از طریق واسطه‌ها برای برقراری آتش‌بس و مصالحه وارد عمل شود. این واقعیت نشان می‌دهد که قدرت واقعی جمهوری اسلامی نه صرفاً در ابزار و تسلیحات، بلکه قطعاً پدافند اصلی کشورمان در سرمایه انسانی و فرهنگی و روحیه ایثارگری آن نهفته است.

مخبر در ادامه با اشاره به خواب های آشفته دشمنان که تعبیر نخواهند شد، خاطرنشان کرد: تصور دشمنان مردم ایران این بود که با شروع نخستین روزهای درگیری، مردم ایران دلسرد خواهند شد و در خیابان‌ها علیه نظام تجمع می‌کنند؛ اما در کمال ناباوری مشاهده کردند که حتی کسانی که منتقد یا مخالف نظام بودند، در لحظه حساس، پشت سر جمهوری اسلامی ایستادند. این همبستگی بی‌سابقه باعث شد محاسبات دشمنان به هم بریزد و آنان به‌طور کامل دچار یأس و ناامیدی شوند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با تجلیل از همت والا و خستگی ناپذیری جانبازان و ایثارگران تاکید کرد: فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت تنها سلاحی است که دشمن هیچ‌گاه توانایی مقابله با آن را نداشته و نخواهد داشت و باید دانست دشمن ممکن است در عرصه اقتصادی یا نظامی فشارهایی وارد کند، اما در برابر ایمان و اعتقاد راسخ ملت ایران، همواره شکست خورده است.

وی ادامه داد: جانبازان با ایستادگی و فداکاری خود، این فرهنگ را نه‌تنها در دوران دفاع مقدس بلکه در سال‌های پس از آن نیز حفظ و تقویت کرده‌اند و اینکه جانباز سرافراز ما همچنان با مجروحیت های یادگار جنگ در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه ورزش فعال است باعث مسرت و غرور ملی است.

در این دیدار صمیمی گروهی از جانبازان با اجرای ورزش پهلوانی و زورخانه ای نشاط و توانمندی خود را به نمایش گذاشته و سپس در جمعی صمیمی هر یک به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداختند.

در حاشیه این مراسم ورزشکاران ایثارگر با تهیه لوحی دست نویس از زحمات محمد مخبر به نمایندگی از دولت شهید رئیسی تجلیل و قدردانی کردند.