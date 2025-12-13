فرهاد هاشم‌نژاد ختائی، فوق‌تخصص بیماری‌های ریه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر فصل پاییز بر تشدید بیماری‌های آلرژیک و ریوی گفت: تغییر فصل به‌ویژه در پاییز با تغییر دما، رطوبت و ترکیبات موجود در هوا همراه است و این تغییرات خود می‌توانند به‌عنوان محرک‌های تنفسی عمل کنند. جریان باد نیز موجب پراکندگی ذرات معلق، گرد و خاک و مواد ناشی از درختان می‌شود که با ورود به مجاری تنفسی، از بخش فوقانی مانند بینی و چشم تا قسمت‌های پایینی دستگاه تنفس، باعث تحریک و بروز علائم آلرژیک می‌شوند.

وی افزود: در این شرایط، علائمی مانند آبریزش بینی، عطسه، خارش چشم و گلو، و حتی علائم ریوی تشدید می‌شود و بیماران مبتلا به آلرژی یا آسم بیش از دیگران در معرض خطر هستند و معمولاً با تغییر فصل شدت علائم‌شان افزایش می‌یابد، این موضوع به زمینه ژنتیکی فرد نیز مربوط است، چراکه برخی افراد مستعد ابتلا به آلرژی هستند.

علائم رایج آلرژی و آسم در پاییز

هاشم‌نژاد ختائی در ادامه گفت: شناسایی عامل آلرژی در محیط همیشه آسان نیست. هرچند تست‌های آلرژی وجود دارد، اما به دلیل ترکیبات متنوع آلاینده‌ها در محیط، همه عوامل محرک مشخص نمی‌شوند و ما می‌دانیم گرد و خاک ناشی از ساخت‌وساز، سوخت خودروها و آلودگی‌های زیست‌محیطی همگی بیش از استاندارد هستند و می‌توانند محرک علائم باشند.

حساسیت ژنتیکی و نقش زمینه فردی در تشدید علائم

این فوق‌تخصص بیماری‌های ریه با بیان اینکه بهترین اقدام پیشگیرانه، پرهیز از تماس با عامل محرک است، افزود: اگر فرد در منطقه‌ای زندگی می‌کند که آلرژی مشخصی وجود دارد، اجتناب از آن عامل می‌تواند تا حد زیادی از بروز علائم جلوگیری کند. اما در صورت بروز علائم، بسته به شدت آن‌ها باید درمان آغاز شود. برای مثال، اگر علائم محدود به دستگاه تنفسی فوقانی مانند آبریزش یا خارش باشد، درمان‌های موضعی کمک‌کننده هستند، اما اگر فرد دچار علائم شدیدتر مانند تنگی نفس، سرفه‌های مکرر، اختلال خواب یا حملات آسم شود، حتماً باید تحت نظر پزشک و با درمان‌های تخصصی قرار گیرد.

هاشم‌نژاد ختائی تأکید کرد: مهم است بیماران بدانند که حساسیت فصلی یا آسم اگرچه قابل پیشگیری کامل نیست، اما با مدیریت صحیح و پرهیز از عوامل محرک می‌توان از تشدید علائم جلوگیری کرد. در عین حال، مراجعه به پزشک و استفاده به‌موقع از داروهای مناسب، از بروز عوارض جدی و اختلال در زندگی روزمره بیماران جلوگیری می‌کند.