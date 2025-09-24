توجه به تغذیه از کودکی پایه سلامت جسم و روان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در اولین کنگره بینالمللی تغذیه بالینی در طب کودکان، با قدردانی از حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، بر اهمیت تغذیه در سلامت جسم و روان به ویژه در سنین زیر پنج سال تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات تغذیهای در سطح جهان افزود: متأسفانه در بسیاری از کشورها شرایط تغذیه چه در کودکان و چه در بزرگسالان مطلوب نیست؛ به گونهای که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در کنار معضل اضافهوزن، کمبود وزن و کمبود ریزمغذیها نیز شایع است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات ارزشمندی در سالهای گذشته در حوزه تغذیه انجام شده است و برگزاری چنین کنگرههایی فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارتقای سیاستهای مرتبط محسوب میشود.
رئیس اولین کنگره بین المللی تغذیه بالینی در طب کودکان بر ضرورت نقشآفرینی سیاستگذاران در تأمین دسترسی عادلانه به منابع غذایی تأکید کرد و افزود: پزشکان به تنهایی قادر به کاهش مشکلات تغذیهای نیستند؛ بلکه دولت، دانشگاهها، رسانهها و خانوادهها نیز باید در تصمیمسازیها و ارتقای سواد سلامت جامعه مشارکت داشته باشند.
گفتنی است این کنگره به مدت ۳ روز و در ۹ محور اصلی شامل تغذیه در بیماریهای کبد و پانکراس، تغذیه در بیماریهای سیستم ایمنی و آلرژی، چاقی و بیماریهای همراه آن، تغذیه در رشد و تکامل در کودکان، تغذیه در سرطان و پیوند و تغذیه در بیماریهای اعصاب برگزار خواهد شد.
