هوای اصفهان پاک شد؛ کاشان در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح شنبه بیست و دوم آذرماه با میانگین ۴۲ AQI پس از ۹ ماه در وضعیت پاک ثبت شد. کلانشهر اصفهان امسال تاکنون ۲ روز هوای پاک داشته که در ماه فروردین بوده است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و بزرگراه خرازی با عدد ۵۲، خیابان پروین اعتصامی ۵۵، رهنان ۵۳، زینبیه ۶۷ و کردآباد ۶۴ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۴۶، رودکی ۲۹، پارک زمزم ۴۷، سپاهان‌شهر ۳۱، خیابان فرشادی ۴۱، فیض و هزار جریب ۲۴، میرزا طاهر ۱۶ و ولدان ۴۵ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

امروز هوای خمینی‌شهر، زرین شهر و شاهین شهر در وضعیت قابل قبول، در مبارکه هوا پاک و در قهجاورستان ناسالم برای گروه‌های حساس است. شاخص کاشان اما با عدد ۱۵۱ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد. هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش آفتابی و سرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.