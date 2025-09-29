به گزارش خبرگزاری مهر، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر جایگاه برجسته خود را در مدیریت اطلاعات مکانی جهانی تثبیت کرد.
انتخاب مجدد سید اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، برای ریاست کارگروه ۳ کمیته متخصصان سازمان ملل متحد در زمینه مدیریت اطلاعات مکانی جهانی برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)، بیانگر تعهد و تخصص ایران در یکپارچهسازی دادههای آماری و مکانی است.
کارگروه ۳ نقشی محوری در پیشبرد یکپارچگی دادههای آماری و مکانی دارد که برای رصد و تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) در منطقه آسیا و اقیانوسیه ضروری است. ایران همواره پیشگام ابتکاراتی بوده که با هماهنگسازی چارچوبهای دادههای مکانی، تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات دقیق را تسهیل کرده است. همچنین ، هند و کره به صورت مشترک به ریاست کمیته متخصصان سازمان ملل در زمینه مدیریت اطلاعات مکانی جهانی برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) انتخاب شدند. علاوه بر آن با تصویب و نظر اعضا، کارگروه ۵ با تمرکز بر کاربرد هوش مصنوعی در اطلاعات مکانی (GeoAI) به ریاست چین نیز به سایر کارگروهها اضافه کردید که جمهوری اسلامی ایران به عضویت آن در آمد.
ابقای صیدایی در این سمت، نشاندهنده اعتماد جامعه بینالمللی به توانمندیهای ایران و مشارکتهای ارزشمند آن در پیشبرد اهداف UN-GGIM-AP است. انتظار میرود تداوم رهبری ایران در این کارگروه، همکاریهای منطقهای را تقویت کرده و راهکارهای نوآورانهای را برای مدیریت اطلاعات مکانی ترویج دهد که به تحقق اهداف توسعه پایدار کشورهای عضو کمک خواهد کرد.
